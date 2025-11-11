Einzelhandel in Mayen Bei M-Box fällt bald der Deckel 11.11.2025, 12:00 Uhr

i Melanie Gerhard macht ihren Laden zu, bleibt aber als Vorstandsmitglied der Brückengemeinschaft und als Inhaberin von zwei Modeläden der Mayener Innenstadt erhalten. Elvira Bell

Der Einzelhandel hat es im Zentrum von Mayen zunehmend schwerer – jetzt schließt ein relativ junges und exklusives Geschäft im Brückenviertel seine Pforten.

Es ist ein weiterer herber Rückschlag für die Mayener Innenstadt: Nach dem Schuhhaus Steinebach, dem Wohnaccessoires-Laden Buntspecht und dem Petit France schließt in der Brückenstraße in absehbarer Zeit ein weiteres Geschäft. Während die erstgenannten Läden aus Alters- beziehungsweise Krankheitsgründen geschlossen wurden, liegt ein anderer Grund bei der M-Box von Melanie Gerhard vor.







Artikel teilen

Artikel teilen