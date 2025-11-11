Einzelhandel in Mayen: Bei M-Box fällt bald der Deckel
Einzelhandel in Mayen
Bei M-Box fällt bald der Deckel
Der Einzelhandel hat es im Zentrum von Mayen zunehmend schwerer – jetzt schließt ein relativ junges und exklusives Geschäft im Brückenviertel seine Pforten.
Es ist ein weiterer herber Rückschlag für die Mayener Innenstadt: Nach dem Schuhhaus Steinebach, dem Wohnaccessoires-Laden Buntspecht und dem Petit France schließt in der Brückenstraße in absehbarer Zeit ein weiteres Geschäft. Während die erstgenannten Läden aus Alters- beziehungsweise Krankheitsgründen geschlossen wurden, liegt ein anderer Grund bei der M-Box von Melanie Gerhard vor.