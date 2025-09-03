Sie überspannt die Nette, hat aber keine verkehrliche Funktion mehr: die steinerne Nettebrücke in Mayen an der Bürresheimer Straße. Sie ist reparaturbedürftig. Aber die Stadt will offenbar kein Geld mehr in das Bauwerk stecken.

Die Befürchtungen des Geschichts- und Altertumsvereins Mayen (GAV) scheinen sich zu bewahrheiten: Die Stadt plant offenbar den Abriss der steinernen, mehr als 100 Jahre alten Nettebrücke an der Bürresheimer Straße. Dies jedenfalls geht aus der Sitzungsvorlage hervor, mit der sich der städtische Ausschuss für Klima, Verkehr, Umwelt und Forst am Donnerstag, 4. September, 17 Uhr, auseinandersetzen wird.

Zuletzt hatte sich der GAV für den Erhalt der Brücke, die verkehrstechnisch keine Bewandtnis mehr hat, eingesetzt. Sie stelle ein historisches Bauwerk aus preußischer Zeit dar, das Teil eines Ensembles mit Viadukt, Parkbrunnen und Parkanlage sei. Die Brücke müsse für die Nachwelt erhalten bleiben.

Dagegen ist die Stadtverwaltung der Auffassung, dass die Brücke aus mehreren Gründen abgerissen werden müsse. Zum einen habe der Landesbetrieb Mobilität (LBM) von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord die Auflage erhalten, die baulich gefasste Gewässerführung im Bereich der Brücke zurückzubauen und einen natürlichen Gewässerlauf herzustellen. Ferner diene die Brücke nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck, den habe sie mit dem Bau der Fahrbahnbrücke der Landesstraße 83 gleich nebenan verloren. Was gewichtig sei: „Der geplante Rückbau ist auch dem vorherrschenden allgemeinen Zustand geschuldet, was auch aus wirtschaftlicher Sicht in Verbindung der heutigen Nutzung als unverhältnismäßig eingestuft wurde“, argumentiert die Stadt.

Die Bauwerksprüfung vonseiten des TÜV Rheinland aus dem Jahr 2021 habe ergeben, dass die Brücke beeinträchtigt sei, was Stand- und Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit anbetreffe. Eine mittelfristig vorzunehmende Beseitigung von Schäden gab er als Auflage mit. Angesichts der schwierigen Haushaltslage habe die Stadt kein Geld mehr in den Erhalt der Brücke gesteckt. Mit etwa 65.000 Euro müsse man für Sanierungsarbeiten rechnen, die nächste Bauwerksprüfung sei 2026 fällig. Weitere Kosten würden hinzukommen.

Vor drei Jahren habe die Stadt den Denkmalschutz bei der Kreisverwaltung angeschrieben, die das Schreiben an die Direktion Landesdenkmalpflege weitergeleitet habe. Diese habe keine schützenswerten Merkmale erkannt. So heiße es in dem Schreiben wie folgt: „Die Brücke über die Nette, vermutlich im späten 19. Jahrhundert oder frühen 20. Jahrhundert errichtet, verbindet die beiden uferparallelen Straßen und quert den Bachlauf mittels eines flachen Bogens zwischen breiten Widerlagern. Die Verblendung aus Basaltlavaquadern ist ungegliedert. Wegen der schlichten, konventionellen Konstruktion, der überschaubaren Dimensionen sowie des Fehlens besonderer Merkmale lässt sich hier schließlich keine Denkmaleigenschaft erkennen.“

i Über diese Treppen auf der Brücke geht niemand mehr. Thomas Brost

Die Kosten für den Abriss beziffert die Stadt mit circa 40.000 Euro. Sie könnte im Zuge der vom LBM angedachten Renaturierung stattfinden, was als Synergieeffekt eine Kostenreduzierung bedeuten würde. „In diesem Zuge möchte die Stadtverwaltung den Lückenschluss der Renaturierungsmaßnahme in der Bürresheimer Straße herstellen“, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Janine Pitzen, auf Anfrage unserer Zeitung. Dies habe nicht nur den „positiven Aspekt zur naturnahen Gestaltung, sondern bringt auch wieder etwas mehr Retentionsraum für die Nette mit sich und würde somit auch einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten“. Die finale Entscheidung über die Zukunft der Brücke trifft der Stadtrat voraussichtlich im Oktober.