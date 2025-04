Auf den Straßen in Andernach und der Region tut sich was – sehr zum Leidwesen der autofahrenden Pendler. Gerade in den Osterferien wird auf zahlreichen Routen gebaut.

Was Baustellen angeht, sind die Andernacher inzwischen leidgeprüft: In den vergangenen Wochen und Monaten wurde an mehreren zentralen Routen in der Innenstadt gebaut, unter anderem war die Breite Straße im Bereich des Rewe-Markts für ein halbes Jahr halbseitig gesperrt, da dort ein in die Jahre gekommener Abwasserkanal erneuert werden musste. Auch in den Osterferien müssen Autofahrer Behinderungen in Kauf nehmen: Der Mobilitätsatlas Rheinland-Pfalz weist für die Andernacher Straßen elf Bauvorhaben aus. Pendler sind in dieser Woche zudem von gleich drei Baustellen auf der B9 zwischen Andernach und Koblenz betroffen.

Dass gerade in den Osterferien die Baufahrzeuge ausrücken, ist kein Zufall: Kleinere Sanierungen terminieren die planenden Behörden gern für die Schulferien, um die Auswirkungen auf den Berufsverkehr so gering wie möglich zu halten und lange Staus zu vermeiden. So hat der Landesbetrieb (LBM) Cochem-Koblenz den Beginn der Fahrbahnerneuerungsarbeiten auf der B9 bei Kettig bewusst in die zweite Ferienwoche verlegt. Noch bis Mittwoch, 30. April, geht es zwischen den Anschlussstellen Neuwied und Kettig-Weißenthurm nur einspurig in jede Fahrtrichtung voran. Mit längeren Fahrzeiten muss gerechnet werden.

i Die Baustelle auf der B9 in Koblenz in Fahrtrichtung Andernach sorgt auch in der zweiten Woche der Osterferien für Behinderungen. Rico Rossival

Da sich die Arbeiten an der B9 in Koblenz in Fahrtrichtung Andernach kurz hinter der A48-Anschlussstelle, die eigentlich vergangene Woche abgeschlossen sein sollten, ungeplanterweise verlängerten und es in diesem Bereich bis zum Wochenende ebenfalls lediglich einspurig vorangeht, müssen Autofahrer dort weitere Verzögerungen hinnehmen. Hinzu kommt als Dauerbrenner die Baustelle im Bereich der Anteltalbrücke in Andernach, wo es bis Ende des Jahres immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.

Bezüglich des innerstädtischen Verkehrs führt derzeit in erster Linie die Vollsperrung des Rennwegs entlang des RMF-Geländes zu Behinderungen. Noch bis voraussichtlich 9. Mai muss die viel befahrene Route wegen Tiefbauarbeiten gesperrt bleiben. Die Arbeiten sind notwendig, weil das neue Materiallager für Schutzausrüstung des Landes Rheinland-Pfalz, das gerade auf dem Klinikgelände entsteht, an die Versorgungsleitungen angeschlossen werden muss.

Stadt nutzt Osterferien für Ausbesserungsarbeiten

Auch die Stadt Andernach nutzt laut dem Infoportal Mobilitätsatlas die Osterferien, um kurzfristige Ausbesserungsarbeiten an Straßen und Gehwegen umzusetzen: Am Kurfürstendamm zwischen Breite Straße und Bahnhof sollen noch bis Ende der Woche unter Vollsperrung Reparaturen an Straße, Rinne und Gehweg erledigt werden. In einem Teilbereich der Frankenstraße auf Höhe der Martinschule erfolgen diese Woche zudem Arbeiten am Pflaster im Fahrbahnbereich – ebenfalls unter Vollsperrung.

Seit Wochenbeginn müssen sich auch Fußgänger auf Beeinträchtigungen einstellen, wenn sie am Andernacher Rheinufer unterwegs sind: Auf Höhe des Bollwerks beginnen die Tage die Arbeiten zur Schaffung einer Landstromanbindung für den dortigen Schiffsanleger. Um die Leitungen verlegen zu können, muss der Fußgängerbereich am Bollwerk aufgerissen werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende Mai.

Sanierung in der Koblenzer Straße vorgezogen

Generell achte man als Stadtverwaltung darauf, Baustellen so zu terminieren, dass die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer minimiert werden, hatte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) in den jüngsten Ausschusssitzungen betont. Das sei nicht immer machbar, aber hinsichtlich der anstehenden Sanierung der Deckschicht in der Koblenzer Straße am Stadtausgang in Richtung Weißenthurm sei dies geglückt.

Da die Route zwischen Andernach und Weißenthurm aufgrund der Erneuerung einer Eisenbahnüberführung ohnehin noch bis Ende kommenden Monats gesperrt bleiben muss, wird die Stadt Anfang Mai die Koblenzer Straße in diesem Bereich ertüchtigen lassen. Somit erspart man sich eine erneute Vollsperrung. Eigentlich im Frühjahr geplante Arbeiten an der Aktienstraße habe man aufgrund der Sperrung des Rennwegs hingegen in die Herbstferien verschoben.

Weitere Infos im Internet unter www.mobilitaetsatlas.de