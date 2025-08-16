Schmale Zuwege, Lärm und Staub: Ulrich Bilger hat die Baustelle direkt vor seiner Haustür. Er und seine Frau ärgern sich über die Probleme, die die Sanierungsarbeiten im Wasserpförtchen in Mayen mit sich bringen.

Mayen. Ein unbefestigter Schotterweg endet seit Monaten an dem Wohnhaus der Bilgers. Ulrich Bilger wohnt mit seiner Frau inmitten der Baustelle am Wasserpförtchen in Mayen. Der 65-Jährige, der im Stadtrechtsausschuss und im Seniorenbeirat von Mayen aktiv ist, ist frustriert über die Dauerbelastung, die die Baustelle vor der Haustür mit sich bringt.

Schon bevor die Sanierungsarbeiten Anfang März richtig losgingen, kamen die ersten Probleme auf: Eines Morgens konnte das Ehepaar nicht mehr von seinem Grundstück herunter. Grund dafür war der fehlende Fußgängerweg entlang der Baustelle. Nach einer Beschwerde bei der Stadt war es für das Ehepaar erst am Abend des nächsten Tages wieder möglich, sein Grundstück zu verlassen.

Die schmalen Zuwege sind herausfordernd für die alten Menschen

Doch seitdem ist einiges passiert. Zwar gibt es mittlerweile provisorische Fußgängerwege, die die Bewohner um die Baustelle herumführen, doch auch diese sind für das ältere Paar nur schwer zu begehen, erklärt Bilger: „Die Zuwege sind sehr schmal. Der Bollerwagen, mit dem wir unsere Einkäufe transportieren, passt gerade so da durch.“ Aber nicht nur das macht dem Ehepaar zu schaffen: Bei Starkregen, wie er in den letzten Wochen ab und zu vorkam, steht der Schotterweg meist unter Wasser, wodurch man nicht ohne nasse Füße zum Wohnhaus gelangt.

Die Pressestelle der Stadt Mayen sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „So wurde für jeden Anlieger der Straße der Zugang zur privaten Liegenschaft in der gesetzlich erforderlichen Breite mit Barken gegenüber der Baustelle abgesperrt und gesichert, damit ein gefahrloser Zugang zu Wohngebäude, Geschäft oder auch Praxis gegeben ist.“ Zwar kann die Bildung von Pfützen nicht ganz vermieden werden, doch durch den Schotter soll das Regenwasser schnellstmöglich versickern können.

Laut dem Anwohner ist es auf dem provisorischen Weg außerdem nachts stockdunkel und er ist nicht beleuchtet. Als die Bilgers das Problem gegenüber der Stadt ansprachen, empfahl diese, abends eine Taschenlampe mit sich zu führen. Doch das ist für das Paar keine Lösung.

Die Stadt führt hierzu an, dass die Straßenlaternen aufgrund der Baumaßnahmen demontiert werden mussten. Nach aktuellem Stand können die Laternen zumindest im nördlichen Teil des Wasserpförtchens zu Beginn der dunklen Jahreszeit wieder aufgestellt werden. „Ungeachtet dessen besteht kein rechtlicher Anspruch auf Beleuchtung des Straßenraumes“, erklärt die Stadt Mayen.

Besonders an warmen Tagen muss das Paar zudem darauf verzichten, die Fenster zu öffnen: „Durch die Bauarbeiten entsteht so viel Staub, den wollen wir einfach nicht im Haus haben“, berichten die Bilgers. Aber auch die dauerhafte Lärmbelastung macht nicht nur den Menschen im Haus zu schaffen, sondern auch den zwei Hunden des Ehepaars.

Anwohner wünschen sich mehr Rücksicht

Früher konnten die Bilgers direkt vor ihrem Wohnhaus parken – durch die Baustelle ist das aktuell nicht möglich. Nun müssen sie auf den öffentlichen Parkplätzen in der Stadt ihr Auto abstelle und ihre Einkäufe mit dem Bollerwagen transportieren. Bilger wünscht sich von der Stadt mehr Rücksicht: „Für uns wäre es schon eine große Hilfe, wenn wir wenigstens wochenends mit dem Auto in die Baustelle fahren könnten, um unsere Einkäufe ins Haus zu bringen.“ Das ist bisher nicht möglich.

Laut der Stadt Mayen wird das Befahren der Baustelle aufgrund von Sicherheits- und Versicherungsgründen auch in Zukunft nicht zulässig sein. Das dient nicht nur dem Schutz der jeweiligen Privatpersonen, sondern auch der Baustelle und den Gerätschaften am Ort, heißt es.

Die Anwohner hoffen zudem, dass die Verbindungsbrücke zum „In Trinnel“ schnell wieder begehbar ist, damit insbesondere ältere Menschen nicht den weiten Weg um die Baustelle herumlaufen müssen.

Bilger hebt jedoch hervor, dass die Bauarbeiter nichts für die Umstände können und auch bei Problemen mit sich reden lassen: „Eines Tages haben sie mit einer Rüttelplatte den Boden begradigt, sodass bei uns im Haus die Gläser in den Schränken gewackelt haben.“ Nach einem Gespräch wechselten sie auf eine kleinere Rüttelplatte.