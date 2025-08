Fehlende Parkplätze und sinkende Umsätze: Die Baustelle im Wasserpförtchen in Mayen beeinträchtigt die Geschäftsinhaber in der Brückenstraße. Ayla Rozera von der Brückengemeinschaft berichtet von den aktuellen Problemen und was die Stadt dagegen tut.

Mayen. Die Sanierung im Wasserpförtchen in Mayen: eine Langzeitbaustelle, die nicht nur die Anwohner belastet, sondern vor allem auch die Geschäfte in der Brückenstraße. Seit Anfang März ist das Wasserpförtchen gesperrt, und damit fallen auch zahlreiche Parkplätze mit direktem Zugang zur Brückenstraße weg. Das wirkt sich auch auf die Geschäfte aus. Ayla Rozera ist Vorsitzende der Brückengemeinschaft Mayen und selbst Inhaberin des Geschäftes „Lederwaren Meurer“ in der Brückenstraße. Unsere Zeitung hat ihr drei Fragen zum Thema gestellt:

Frau Rozera, inwiefern beeinträchtigt die Baustelle im Wasserpförtchen die Geschäfte in der Brückenstraße?

Die Baustelle im Wasserpförtchen beeinträchtigt die Geschäfte und die Gastronomie in der Brückenstraße stark. Die Umsatzrückgänge sind spürbar. Außerdem fallen in der Nähe noch einige Parkplätze weg, was die Beeinträchtigung erhöht. Da der Lärm nicht ununterbrochen ist, ist das noch erträglich. Ich möchte aber auch erwähnen, dass Baustellen immer eine negative Auswirkung auf die Frequentierung der Städte haben.

Welche Maßnahmen hat die Stadt im Austausch mit der Brückengemeinschaft ergriffen, um die Situation für die Geschäftsinhaber so erträglich wie nur möglich zu machen?

Um die negativen Folgen der Baustelle im Wasserpförtchen etwas zu reduzieren, haben wir – die Brückengemeinschaft und die MY-Gemeinschaft – das Gespräch mit der Stadt Mayen gesucht, und es sind einige positive Entscheidungen getroffen worden:

Zum Beispiel gilt ab sofort an den Samstagen kostenloses Parken auf den Parkplätzen „Im Hombrich“ (Parkplatz 3) und „Im Keutel“ (Parkplatz 4). Das Angebot gilt bis einschließlich September. Die Rückerstattung der Parkgebühren erfolgt über die teilnehmenden Geschäftsleute.

Die Stadt bemüht sich auch, die wichtige Zufahrt an der „Eselsbrücke“ am Wasserpförtchen zu den Parkplätzen P3 und P4 schnell wieder befahrbar zu machen.

Was erhoffen Sie sich als Brückengemeinschaft von den Sanierungen im Wasserpförtchen?

Was zählt, ist das Endergebnis dieser Baustellenphasen. Unsere Stadt Mayen wird verschönert und damit wird die Aufenthaltsqualität gesteigert. Es sind zukunftsorientierte Baumaßnahmen, die getätigt werden, und am Ende profitieren wir alle gemeinsam davon.

Arbeiten im Wasserpförtchen

Das Wasserpförtchen in Mayen wird im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ saniert und ausgebaut. Bis voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027 wird dort so einiges passieren: Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden erneuert, die Ufermauer wird zurückgebaut und daraufhin auch um drei Meter versetzt. Außerdem sollen 15 neue Bäume gepflanzt werden. red