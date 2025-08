Ein bereits einige Zeit zurückliegender Zwischenfall beim Glasfaserausbau in Miesenheim sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen auf der B256. Eine beschädigte Gasleitung muss aufwendig repariert werden. Diese Arbeiten stehen jetzt an.

Die heiße Phase des Glasfaserausbaus im Andernacher Stadtteil Miesenheim liegt inzwischen schon einige Zeit zurück, doch die Folgen beschäftigen die Menschen in der Region bis heute. Vor wenigen Tagen wurde auf der Bundesstraße 256 zwischen Andernach und Plaidt auf Höhe der oberen Löhrstraße eine Baustelle eingerichtet, die seitdem für Verzögerungen sorgt. Diese musste eingerichtet werden, damit die Energienetze Mittelrhein (ENM) umfangreiche Reparaturen an einer unter der Straße verlaufenden Gashochdruckleitung durchführen können. Die Leitung war im Zuge des Glasfaserausbaus beschädigt worden.

Die Kunden, die über diese Leitung mit Gas versorgt werden – immerhin 15.000 Gebäude und ein Großabnehmer – merkten davon in den vergangenen rund zwei Jahren nichts. „Die Gashochdruckleitung konnte provisorisch so abgedichtet werden, dass keine Gefahr von ihr ausgeht“, erklärt EVM-Pressesprecher Marcelo Peerenboom im Telefonat mit unserer Zeitung.

„Da eine Vollsperrung der B256 ausgeschlossen ist, greifen wir auf besondere Verfahren zurück, um die Arbeiten unter laufendem Betrieb durchzuführen.“

Christof Schüller, verantwortlicher Baubeauftragter der ENM

Die Planungen für die notwendige Reparatur zogen sich indes in die Länge. Anders als sonst könne man im Fall der viel befahrenen Bundesstraße nämlich nicht einfach den Boden aufgraben, um das beschädigte Teilstück zu entnehmen und durch ein neues Rohr zu ersetzen. „Da eine Vollsperrung der B256 ausgeschlossen ist, greifen wir auf besondere Verfahren zurück, um die Arbeiten unter laufendem Betrieb durchzuführen“, erklärt Christof Schüller, verantwortlicher Baubeauftragter der ENM, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Dieses sogenannte Hahn-Verfahren wende man in Miesenheim zum ersten Mal an, erklärt Pressesprecher Peerenboom. Es ermögliche Arbeiten an der Leitung, ohne dass das Gas vorher abgestellt werden muss: „Wir legen eine Art Bypass, über den das Gas fließen kann.“ Die Leitung wird im laufenden Betrieb angebohrt und mit Vorrichtungen versehen, die den Gasfluss sicher und dicht absperren. Dadurch entstehe ein Bereich, in dem gefahrlos gearbeitet werden kann.

Arbeiten können nur im Sommer durchgeführt werden

Die Suche nach einem geeigneten Zeitfenster für die Arbeiten gestaltete sich dennoch schwierig, erläutert Peerenboom: „Die Arbeiten können nur im Sommer durchgeführt werden.“ Im Winter wäre der Verbrauch zu hoch, um ihn mit dem während der Bauphase zur Verfügung stehenden Gas aus der Hochdruckleitung zu decken.

Außerdem bezieht die Firma Weig in Mayen im Normalbetrieb 10.000 Kubikmeter Erdgas pro Stunde über diese Leitung. Die ENM nutzen für die eigentlichen Arbeiten an der Gasleitung daher eine für Anfang September terminierte mehrtägige Produktionspause des Unternehmens. Für die 15.000 Hausanschlüsse im Bereich der Leitung bleibt die Gasversorgung während der gesamten Bauzeit ohne Einschränkungen bestehen.

i In einem aufwendigen Verfahren muss das beschädigte Teilstück der Gashochdruckleitung ersetzt werden. Derzeit laufen die vorbereitenden Arbeiten. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/evm-Gruppe

Aktuell laufen an der B256 die vorbereitenden Arbeiten durch das beauftragte Tief- und Rohrbauunternehmen Herrmann aus Koblenz. Die beiden Einfädelspuren in diesem Bereich müssen dafür gesperrt werden, außerdem gilt ein Tempolimit von 30 km/h. Dieses wurde nicht zuletzt angeordnet, um die Sicherheit der Bauarbeiter zu gewährleisten: Da auf beiden Seiten der B256 gearbeitet wird, müssen diese immer wieder die Straße überqueren, erläutert Peerenboom.

Pendler in diesem Bereich müssen sich noch länger auf Verzögerungen einstellen: Wenn die eigentlichen Arbeiten an der Gasleitung erledigt sind, muss die Baustelle zurückgebaut werden, was einige Wochen in Anspruch nehmen wird. Voraussichtlich in der ersten Oktoberwoche kann der Verkehr wieder ungehindert fließen.

Kosten belaufen sich auf 750.000 Euro

Das eingesetzte Reparaturverfahren ist nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch vergleichsweise teuer, informieren die ENM: Die Kosten werden sich voraussichtlich auf rund 750.000 Euro belaufen. Da es sich um einen Versicherungsfall handelt, müssen Kunden aber nicht befürchten, dass diese künftig für höhere Gasrechnungen sorgen. Die ENM sehen den Versicherer des Schadensverursachers in der Pflicht, die Reparaturkosten komplett zu übernehmen.