Filiale der KSK Mayen
Bauleiter: „Bauen im Bestand war sehr anspruchsvoll“
Johannes Göderz, verantwortlich für den Baubereich der KSK, gewährte den rund 70 Gästen während der Feierstunde Einblicke in die
Johannes Göderz, verantwortlich für den Baubereich der KSK, gewährte den rund 70 Gästen während der Feierstunde Einblicke in die umfangreichen Modernisierungsarbeiten.
Elvira Bell

Das nennt man wohl Punktlandung: Genau ein Jahr, vom Lukasmarkt 2025 bis jetzt, hat der Umbau der Filiale der Kreissparkasse Mayen gedauert. Wieso der Umbau so anspruchsvoll war, erläutert Bauleiter Johannes Göderz.

Lesezeit 3 Minuten
Nach umfassender Modernisierung wurde das Beratungscenter der Kreissparkasse Mayen am Markt wiedereröffnet. Wie meistert man ein solches Großprojekt bei laufendem Betrieb? Unsere Redaktion hat bei Johannes Göderz, verantwortlich für den Baubereich der KSK, nachgefragt.
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