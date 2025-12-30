Happy End in der Eifel Bauer sucht Frau: Michis Valeria findet Job in Koblenz Angela Kauer-Schöneich 30.12.2025, 14:00 Uhr

i Bauer Michi und seine Valentina: Für ihn hat sie den Job gewechselt. Martin Ingenhoven

Was in der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ vor den Kameras begann, hat für Michael und Valentina auch abseits der Sendung Bestand. Beim großen Wiedersehen deutete sich an, dass ihre gemeinsame Geschichte gerade erst beginnt.

Sie waren das jüngste, vielleicht sogar das sympathischste Paar der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“: der treuherzige Tannenbaumzüchter Michael „Michi“ Marhöfer (22) aus der Eifel und die fröhliche Fränkin Valentina Vitiello (23). Spätestens seit den Weihnachtstagen ist klar: Die beiden sind auch nach dem Ende der Fernsehsendung ein Paar – und zum Staffelfinale überraschte Valentina ihren Michi mit einer besonderen Nachricht.







