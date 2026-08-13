Wohnprojekt in Mayen
Bauen zwischen Nattern und Eidechsen
Eher wie ein Biotop als eine vorbereitete Baufläche sieht das Gelände am Kottenheimer Weg aus. Dort war die Fauna sehr reichhalt
Eher wie ein Biotop als eine vorbereitete Baufläche sieht das Gelände am Kottenheimer Weg aus. Dort war die Fauna sehr reichhaltig.
Thomas Brost

Ein Wohnbauprojekt soll im Mayener Norden realisiert werden – das ist der zweite Anlauf, nachdem ein Reihenhausprojekt aufgegeben wurde. Jetzt sollen 124 Wohneinheiten entstehen auf einer Fläche, die reich an Tieren ist. Was kreucht und fleucht da?

Lesezeit 2 Minuten
Eine lange Zeit brachliegende Fläche will ein Investor aus Polch im Mayener Norden bebauen lassen: Er plant am Kottenheimer Weg ein Wohnbauprojekt mit 124 Wohneinheiten, teilweise auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Zu diesem Zweck hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Offenlage beschlossen.
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