Ein Wohnbauprojekt soll im Mayener Norden realisiert werden – das ist der zweite Anlauf, nachdem ein Reihenhausprojekt aufgegeben wurde. Jetzt sollen 124 Wohneinheiten entstehen auf einer Fläche, die reich an Tieren ist. Was kreucht und fleucht da?
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Eine lange Zeit brachliegende Fläche will ein Investor aus Polch im Mayener Norden bebauen lassen: Er plant am Kottenheimer Weg ein Wohnbauprojekt mit 124 Wohneinheiten, teilweise auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Zu diesem Zweck hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Offenlage beschlossen.