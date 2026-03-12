Kreuzung in Andernach gesperrt
Bauarbeiten in Bahnhofstraße dauern länger als geplant
Schweres Gerät kommt auf der Kreuzung von Bahnhofstraße, Wilhelmstraße und Friedrichstraße derzeit zum Einsatz.
Rico Rossival

Im Untergrund lauert so manche Überraschung. Das musste auch die Stadt Andernach einmal mehr erfahren. Bei den Bauarbeiten in der Bahnhofstraße gab es einen Fund, der den Zeitplan durcheinanderwirbelt.

Abgesehen von den Arbeiten an dem Wohn- und Geschäftskomplex am Ernestusplatz befindet sich die geschäftigste Baustelle in der Andernacher Innenstadt derzeit an der Kreuzung von Bahnhofstraße, Wilhelmstraße und Friedrichstraße. Gleich mehrere große Baufahrzeuge haben dort den Asphalt aufgebrochen, um einen Kanal anzuschließen, die Bushaltestelle barrierefrei auszubauen und eine E-Ladesäule zu installieren.

