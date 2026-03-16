Kostet rund 9,5 Millionen Euro Bau der Kita in Kruft kann nun beginnen Wolfgang Lucke 16.03.2026, 12:00 Uhr

i Spatenstich zum 9,5-Millionen-Euro-Projekt in Kruft. Die neue Kita soll Ende 2027 fertig sein. Wolfgang Lucke

Nun kann es losgehen: Der Spatenstich zum Bau der Kita in Kruft ist erfolgt. Man rechnet nun damit, dass das derzeitige Kita-Provisorium in der Vulkanhalle zum Jahresende 2027 beendet werden kann.

Wenn das kein gutes Omen ist: Pünktlich zum Spatenstich zur Kita in Kruft lugte tatsächlich einmal kurz die Sonne aus dem regengrauen Himmel hervor. Die Stimmung war aber auch schon vorher bestens: Endlich geht es los. Seit fünf Jahren befindet sich die Kita nämlich im Provisorium Vulkanhalle.







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