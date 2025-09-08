In den 70er-Jahren ist der Basaltabbau am Mayener Grubenfeld aufgegeben worden. Was bleibt, sind viele Hohlräume, die zur Gefahr werden können. Um Einbrüche zu verhindern, muss die Stadt Mayen viel Geld in die Hand nehmen.

Zu einem Fass ohne Boden droht die Hohlraumsicherung im Bereich „Am Layerhof“ zu werden. Seit Juli 2023 sichert die Stadt mithilfe von spezialisierten Firmen die ehemaligen Steinbrüche, jetzt muss nochmals Geld nachgeschossen werden, wie im Bauausschuss bekannt wurde. 500.000 Euro sind in den Haushalt 2025 eingestellt worden. Ob sie reichen werden? Bisher sind laut Stadt unterm Strich Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro in Verbindung mit der Hohlraumsicherung entstanden.

Der Hintergrund: In den 70er-Jahren wurde der Basaltabbau im Mayener Grubenfeld eingestellt, die Schächte sowie die Tagebaue wurden nur zum Teil verfüllt. Allerdings sind die überdeckenden Geländeflächen damals zum Teil für gewerblich industrielle Ansiedlung freigegeben worden. Lange Jahre sind die unterirdischen Hohlräume untersucht worden, ohne dass akuter Handlungsbedarf vonnöten war. Dieser trat vor zwei Jahren an.

„Wenn Private hohen Kosten gegenüberstehen, suchen sie womöglich nach alternativen Standorten.“

Hans Dieter Reichert (FDP) bat im Bauausschuss um Verschiebung des Themas, damit zuvor Sondierungen auf privaten Grundstücken abgeschlossen werden könnten.

Seither sind auch Teile der Straßen gesperrt, und zwar im Bereich der Straße „Am Layerhof“ im Bereich vom ersten Schotterparkplatz bis zum zweiten Schotterparkplatz für sämtliche Verkehre. „Eine akute Tagesbruchgefahr kann nicht ausgeschlossen werden“, erläutert das Tiefbauamt der Stadt. Allerdings seien sämtliche Gewerbebetriebe weiterhin anfahrbar.

Die Hohlräume werden von Experten gescannt und in einem 3-D-Verfahren vermessen. Danach wird ein Standort festgelegt, von wo aus die Grube befahren wird. Verschiedene Hohlräume müssen voll verfüllt werden, bei anderen werden Pfeiler eingebracht, damit die Decken nicht einstürzen. Zwei der Pfeiler hätten zur Sicherung der Straßenfläche auf Privatgelände errichtet werden müssen, heißt es.

i Zeitweise werden Teile von Straßen im gefährdeten Bezirk gesperrt. Thomas Brost

Derzeit würden Arbeiten im sogenannten Hohlraum H2000 vorbereitet, zu dem es keinen Zugang gibt. Dort sei eine Vollverfüllung mit R-Beton angezeigt. Dafür kalkuliert die Stadt mit Baukosten inklusive Nebenkosten in Höhe von 300.000 Euro.

Ausschussmitglied Hans Dieter Reichert (FDP) bat darum, den Punkt zurückzustellen. Derzeit würden noch private Grundstücke ob ihrer Standsicherheit geprüft. „Wenn diese Private hohe Kosten gegenüberstehen, suchen sie womöglich nach alternativen Standorten“, mutmaßt Reichert. Ein Verwaltungsmitarbeiter entgegnete, ein Aufschub sei kontraproduktiv. „Das kann ich nicht befürworten. Die Sicherung des Gesamtkonstrukts ist wichtig. Wir haben immer noch einwirkende Kräfte von der Fahrbahn“, betonte Fachbereichsleiter Frank Reicherts. Stadtchef Dirk Meid erklärte, man müsse die Sicherung der Straßen ernsthaft betrachten. „Wie lange sollen wir denn warten?“, fragte er. Christoph Rosenbaum (CDU) war auch für eine Verschiebung, in der Zwischenzeit könne man weitere Lösungsansätze verfolgen. Ohne Beschlussempfehlung wurde das Thema vertagt.