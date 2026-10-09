Hidden Champion aus Mayen Bartz: Mit Handwerk und Innovation zum Weltmarktführer Kim Fauss 09.10.2026, 17:30 Uhr

i Tobias Harner (links) ist seit 2014 bei Bartz Maschinenbau in Mayen. Er ist Prokurist der Firma und hauptsächlich für Personal und Finanzen zuständig. Stefan Termin ist seit 2016 dabei und Leiter für Projekte, technische Beratung und Verkauf. Kim Fauss

Der Hidden Champion aus Mayen hat sich einen Namen in der internationalen Aluminiumindustrie gemacht. Mit welchen Produkten und Arbeitsweisen das gelungen ist erfährt unsere Redaktion beim Besuch des Betriebs.

Fast jeder dürfte schon einmal einen Softdrink aus einer Aluminiumdose getrunken haben. Doch kaum jemand weiß, dass ein essenzieller Bestandteil für die Produktion dieser Behältnisse aus Mayen kommt. Genauer gesagt von der Firma Bartz Maschinenbau. Der Betrieb baut unter anderem Kipptrommelöfen für die Produktion und das Recycling von Aluminium.







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