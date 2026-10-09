Der Hidden Champion aus Mayen hat sich einen Namen in der internationalen Aluminiumindustrie gemacht. Mit welchen Produkten und Arbeitsweisen das gelungen ist erfährt unsere Redaktion beim Besuch des Betriebs.
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Fast jeder dürfte schon einmal einen Softdrink aus einer Aluminiumdose getrunken haben. Doch kaum jemand weiß, dass ein essenzieller Bestandteil für die Produktion dieser Behältnisse aus Mayen kommt. Genauer gesagt von der Firma Bartz Maschinenbau. Der Betrieb baut unter anderem Kipptrommelöfen für die Produktion und das Recycling von Aluminium.