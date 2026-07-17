Vieles erschwert den Umbau von Bushaltestellen zu barrierefreien Einstiegs- und Ausstiegsorten – so ist der Stand der Dinge in der Kernstadt von Mayen und den vier Stadtteilen.
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Die Haltestellen für öffentliche Busse hätten eigentlich bis 2022 barrierefrei sein sollen – das jedenfalls hatte der Bundesgesetzgeber den Kommunen auferlegt. Allerdings war dies angesichts klammer Kassen und enormer Investitionssummen – allein die Stadt Koblenz rechnete mit 20 Millionen Euro zusätzlich für den Umbau – nicht zu erreichen.