Umbau von Bushaltestellen
Barrierefrei sind in Mayen die wenigsten Haltepunkte 
Jahrelang bemühte sich der Ortsbeirat von Alzheim mit Ortsvorsteher Lothar Geisen (SPD), dass die Lage an der Haltestelle „Brunn
Jahrelang bemühte sich der Ortsbeirat von Alzheim mit Ortsvorsteher Lothar Geisen (SPD), dass die Lage an der Haltestelle „Brunnen“ verbesst wird.
Thomas Brost

Vieles erschwert den Umbau von Bushaltestellen zu barrierefreien Einstiegs- und Ausstiegsorten – so ist der Stand der Dinge in der Kernstadt von Mayen und den vier Stadtteilen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Haltestellen für öffentliche Busse hätten eigentlich bis 2022 barrierefrei sein sollen – das jedenfalls hatte der Bundesgesetzgeber den Kommunen auferlegt. Allerdings war dies angesichts klammer Kassen und enormer Investitionssummen – allein die Stadt Koblenz rechnete mit 20 Millionen Euro zusätzlich für den Umbau – nicht zu erreichen.
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