Star aus Eifelort Hausten Ballermann-Star Julian Sommer verrät Fans, was er plant Elvira Bell 02.01.2025, 13:04 Uhr

i Julian Sommer freut sich mit seinem Bruder Max über die Auszeichnungen. Elvira Bell

Innerhalb kürzester Zeit hat sich Julian Sommer zu einer Größe der Partyszene entwickelt. Sein Konzert am 21. Dezember 2024 war bereits Monate im Voraus ausverkauft. Jetzt plant der Sänger aus dem Eifelort Hausten-Morswiesen eine große Tournee.

Das schönste Weihnachtsgeschenk, was Julian Sommer sich hätte vorstellen können, hat der Senkrechtstarter und Überflieger im Partyschlager-Genre bereits drei Tage vor Heiligabend in der ausverkauften Live Music Hall in Köln erhalten. Der 26-jährige Partygarant aus der Vordereifelgemeinde Hausten-Morswiesen und Mia Julia, die wohl bekannteste Sängerin in der Partymusikbranche, erhielten für ihren gemeinsamen Song „Peter Pan“ von Electrola Gold ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen