Infrastruktur in Mayen
Bald geht es am Mühlenturm barrierefrei in den Bus
Mit den Arbeiten an einer barrierefreien Haltestelle ausgangs der Marktstraße in Mayen wird in Kürze begonnen.
In der nordöstlichen Innenstadt von Mayen liegt ein Schwerpunkt von Baumaßnahmen – nicht nur in Richtung Wasserpförtchen. Auch der Bereich am Mühlenturm erhält ein neues, anderes Gesicht.

Wenn die letzten Reste von Schnee weg sind, soll kräftig gearbeitet werden im Bereich der Nette von Bachstraße/Habsburgring bis zum Wasserpförtchen. Während im Wasserpförtchen eine grundlegend neue Topografie für Fußgänger wie Fahrzeugführer geformt wird, soll am ehemaligen Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) eine zeitgemäße, barrierefreie Bushaltestelle hergestellt werden.

