In der nordöstlichen Innenstadt von Mayen liegt ein Schwerpunkt von Baumaßnahmen – nicht nur in Richtung Wasserpförtchen. Auch der Bereich am Mühlenturm erhält ein neues, anderes Gesicht.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn die letzten Reste von Schnee weg sind, soll kräftig gearbeitet werden im Bereich der Nette von Bachstraße/Habsburgring bis zum Wasserpförtchen. Während im Wasserpförtchen eine grundlegend neue Topografie für Fußgänger wie Fahrzeugführer geformt wird, soll am ehemaligen Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) eine zeitgemäße, barrierefreie Bushaltestelle hergestellt werden.