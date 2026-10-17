Das neue Wasserpförtchen
Bald darf an der Nette in Mayen flaniert werden
In wenigen Wochen darf man auf dem neuen Weg an der Nette flanieren.
In wenigen Wochen darf man auf dem neuen Weg an der Nette flanieren.
Thomas Brost

Mehrere Millionen Euro hat der Umbau des Wasserpförtchens im Herzen von Mayen gekostet. Nach dem linken Ufer ist nun das rechte Ufer umgestaltet worden. Wann dürfen Fußgänger am Flüsschen flanieren?

Lesezeit 1 Minute
Wer zurzeit in Richtung Nette flaniert, erkennt womöglich hinter der – endlich wieder passierbaren – Eselsbrücke das „neue Wasserpförtchen“. Es weitet sich das Bett der Nette, die künftige Spazierpassage gleich am Fluss wird sichtbar. Vieles wirkt luftig und lässt künftige Anmut erkennen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren