Das neue Wasserpförtchen Bald darf an der Nette in Mayen flaniert werden Thomas Brost 17.10.2026, 11:00 Uhr

i In wenigen Wochen darf man auf dem neuen Weg an der Nette flanieren. Thomas Brost

Mehrere Millionen Euro hat der Umbau des Wasserpförtchens im Herzen von Mayen gekostet. Nach dem linken Ufer ist nun das rechte Ufer umgestaltet worden. Wann dürfen Fußgänger am Flüsschen flanieren?

Wer zurzeit in Richtung Nette flaniert, erkennt womöglich hinter der – endlich wieder passierbaren – Eselsbrücke das „neue Wasserpförtchen“. Es weitet sich das Bett der Nette, die künftige Spazierpassage gleich am Fluss wird sichtbar. Vieles wirkt luftig und lässt künftige Anmut erkennen.







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