Baustelle im Herzen Andernachs Bahnhofstraße: Arbeiten laufen auf Hochtouren Martina Koch 27.02.2026, 11:00 Uhr

i Bagger haben in den vergangenen Tagen die Straße im Bereich der Buhaltestelle "Bahnhofstraße" aufgerissen, um die Voraussetzungen für den barrierefreien Ausbau zu schaffen. Martina Koch

Pünktlich zu Wochenbeginn haben in der Andernacher Bahnhofstraße die angekündigten Bauarbeiten begonnen. In den kommenden Wochen wird dort ein Kanal angeschlossen und eine Bushaltestelle ausgebaut. Die Verkehrseinschränkungen sind erheblich.

Wo sich normalerweise zu Stoßzeiten Kolonnen von Autos durch die Andernacher Innenstadt schieben, klaffen in diesen Tagen riesige Löcher im Asphalt: Die Bauarbeiten an der Kreuzung von Bahnhofstraße, Wilhelmstraße und Friedrichstraße haben zu Wochenbeginn wie angekündigt begonnen.







