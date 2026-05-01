Der Ausbau der Breiten Straße wird Andernach über Jahre hinweg beschäftigen. Der zweite Bauabschnitt befindet sich zwischen der Einmündung in den Kurfürstendamm und der Karlstraße. Die nur 70 Meter lange Strecke hat es in sich.
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Im Sommer beginnen die Ausbauarbeiten in der Breiten Straße in Andernach – zunächst auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Johannisplatz und der Einmündung in den Kurfürstendamm. Acht bis zwölf Monate werden die Arbeiten dauern, dann geht es zwischen Kurfürstendamm und Karlstraße weiter.