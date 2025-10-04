Auf dem Weg zur Meisterschaft Bäckerin Madeleine Thran aus Rieden ist Prüfungsbeste Elvira Bell 04.10.2025, 07:00 Uhr

i Madeleine Thran hat in einer Bäckerei in Norwegen gearbeitet, sie ist Prüfungsbeste - und sie will sich noch weiter messen. Jetzt hat sie auch den Landesentscheid der Bäcker gewonnen. Elvira Bell

Norwegisches Gebäck in der Eifel gibt es dank Madeleine Thran. Die junge Bäckerin (21) hat nicht nur in Skandinavien gearbeitet, sondern von dort auch viele Rezepte mitgebracht. Die Riedenerin ist jetzt auch Prüfungsbeste im Landesentscheid geworden.

Die Anzahl der traditionellen Bäckereihandwerksbetriebe sinkt seit Jahren. Doch gerade in diesem Bereich hat Madeleine Thran ihren Traumberuf gefunden. Die 21-Jährige ist froh, das Handwerk für sich entdeckt zu haben. Kürzlich hat sie als Prüfungsbeste der Bäcker-Innung Mittelrhein ihre Gesellenprüfung im Bäckerhandwerk mit Bravour abgelegt.







Artikel teilen

Artikel teilen