Vulkanbad in Mendig Badevergnügen wird leicht teurer werden Thomas Brost 04.05.2026, 10:00 Uhr

i In der neuen Saison werden im Mendiger Vulkanbad auch wieder Schwimmkurse für Kinder (145 Euro) angeboten. Stefan Pauly/VG Mendig

Nur noch wenige Tage, dann dürfen sich auch die Bürger von Mendig und Umgebung ins Vulkanbad stürzen. Am 9. Mai öffnet das Bad seine Pforten. Im Stadtrat sind die Gebühren angepasst worden – zuvor gab es eine Debatte um Vergünstigungen für Familien.

Auf der Haben-Seite muss die Stadt Mendig ihre Einnahmemöglichkeiten intensiv ausschöpfen – das hat die Kommunalaufsicht angesichts des defizitären Haushalts 2026 im Genehmigungsschreiben kürzlich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Also müssen auch die Eintrittspreise für das Vulkanbad in die Höhe gehen.







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