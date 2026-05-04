Vulkanbad in Mendig
Badevergnügen wird leicht teurer werden
In der neuen Saison werden im Mendiger Vulkanbad auch wieder Schwimmkurse für Kinder (145 Euro) angeboten.
In der neuen Saison werden im Mendiger Vulkanbad auch wieder Schwimmkurse für Kinder (145 Euro) angeboten.
Stefan Pauly/VG Mendig

Nur noch wenige Tage, dann dürfen sich auch die Bürger von Mendig und Umgebung ins Vulkanbad stürzen. Am 9. Mai öffnet das Bad seine Pforten. Im Stadtrat sind die Gebühren angepasst worden – zuvor gab es eine Debatte um Vergünstigungen für Familien.

Lesezeit 3 Minuten
Auf der Haben-Seite muss die Stadt Mendig ihre Einnahmemöglichkeiten intensiv ausschöpfen – das hat die Kommunalaufsicht angesichts des defizitären Haushalts 2026 im Genehmigungsschreiben kürzlich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Also müssen auch die Eintrittspreise für das Vulkanbad in die Höhe gehen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren