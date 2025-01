Ausblick auf 2025 Backofenbauerdorf kann größere Brötchen backen 10.01.2025, 00:00 Uhr

i Das Neubaugebiet "Gänsehals" hat in den jüngsten Jahren Gestalt angenommen. Thomas Brost

Als einer der ersten Gemeinden hat Bell den Haushalt 2025 verabschiedet - das war bereits im Dezember. Die Gemeinde will einiges bewegen - und hat dazu ein gutes Polster.

Eigentlich sollte die Redewendung nicht herausrutschen – dabei passt sie so gut auf die Lage in der 1300-Einwohner-Gemeinde Bell. Sie ist „nicht auf Rosen gebettet“, sagt Ortsbürgermeister Stefan Zepp – und dennoch: Mit Blick auf den Haushalt für 2025 ist die Gemeinde am Gänsehals nicht so vieler Sorgen verdächtig wie andere Kommunen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen