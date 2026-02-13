Die Planungen für den vierspurigen Ausbau der B256 zwischen Andernach und Plaidt sollten bis Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Doch daraus wurde nichts. Dabei könnte das Vorhaben die Verkehrssituation vor Ort deutlich entspannen.
Lesezeit 2 Minuten
Die B256 zwischen dem Andernacher Stadtteil Miesenheim und Plaidt ist ein Nadelöhr, das zu Stoßzeiten regelmäßig für Staus sorgt. Insbesondere die langen Kolonnen von Fahrzeugen, die vor der Plaidter Ampel auf die Grünphase warten, sind berüchtigt. Eigentlich sollten die Unterlagen für einen vierspurigen Ausbau des Streckenabschnitts bis Ende vergangenen Jahres dem Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung vorgelegt werden, hieß es auf eine ...