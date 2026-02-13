Zwischen Andernach und Plaidt B256-Ausbau hängt weiter in der Planungsphase fest Martina Koch 13.02.2026, 14:00 Uhr

i Auf der B256 zwischen Miesenheim und Plaidt staut sich zu Stoßzeiten regelmäßig der Verkehr. Ein vierspuriger Ausbau könnte die Situation entspannen, doch die Planungen für das Projekt stocken. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Die Planungen für den vierspurigen Ausbau der B256 zwischen Andernach und Plaidt sollten bis Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Doch daraus wurde nichts. Dabei könnte das Vorhaben die Verkehrssituation vor Ort deutlich entspannen.

Die B256 zwischen dem Andernacher Stadtteil Miesenheim und Plaidt ist ein Nadelöhr, das zu Stoßzeiten regelmäßig für Staus sorgt. Insbesondere die langen Kolonnen von Fahrzeugen, die vor der Plaidter Ampel auf die Grünphase warten, sind berüchtigt. Eigentlich sollten die Unterlagen für einen vierspurigen Ausbau des Streckenabschnitts bis Ende vergangenen Jahres dem Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung vorgelegt werden, hieß es auf eine ...







Artikel teilen

Artikel teilen