Der Mann, der am vorvergangenen Freitag in der Stadt Mendig mit einer Axt randalierte, ist kein unbeschriebenes Blatt gewesen. Derzeit befindet sich der 38-Jährige in Haft, weil er eine Haftstrafe in einer anderen Strafsache verbüßen muss. Dies teilt das Polizeipräsidium in Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Wie der Polizeisprecher Oliver Jutz erläutert, sei der Mann „einer Justizvollzugsanstalt zugeführt“ worden. Die Ermittlungen in dem Mendiger Sachverhalt dauern noch an, so Jutz. Angezeigt wurde als Straftatbestand eine Sachbeschädigung durch Einschlagen mithilfe einer Axt, von Fenstern und einer Haustür. Der Beschuldigte selbst wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme nach seiner Wutaktion in Mendig festgenommen und aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in einer anderen Sache in ein Gefängnis gebracht. Dort werde der Beschuldigte noch eine mehrmonatige Haftstrafe verbüßen müssen.