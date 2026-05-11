Rund 100 Modelle ausgestellt
Autoschau in Mayen: Gute alte Kisten und neue Technik
Der Automobilclub Mayen informiert während der Autoschau nicht nur über seine Aktivitäten, auch präsentiert der Verein Old- und
Der Automobilclub Mayen informiert während der Autoschau nicht nur über seine Aktivitäten, auch präsentiert der Verein Old- und Youngtimer.
Elvira Bell

Die Autoschau in Mayen bietet Fahrzeuge pur: Die Innenstadt hat sich am Wochenende in eine regelrechte Mobilitätsmeile verwandelt. Auch für Liebhaber älterer Modelle hat es dabei einiges zu sehen gegeben. 

Lesezeit 3 Minuten
Die größte Autoschau der Region hat am Wochenende erneut das Bild der Innenstadt von Mayen geprägt – und sich dabei einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen. Zwei Tage lang ging es um Innovation, Design, Modellvielfalt und natürlich: Technik. Die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher für Mobilitätsthemen war vielerorts spürbar.

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