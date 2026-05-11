Rund 100 Modelle ausgestellt Autoschau in Mayen: Gute alte Kisten und neue Technik Elvira Bell 11.05.2026, 11:08 Uhr

i Der Automobilclub Mayen informiert während der Autoschau nicht nur über seine Aktivitäten, auch präsentiert der Verein Old- und Youngtimer. Elvira Bell

Die Autoschau in Mayen bietet Fahrzeuge pur: Die Innenstadt hat sich am Wochenende in eine regelrechte Mobilitätsmeile verwandelt. Auch für Liebhaber älterer Modelle hat es dabei einiges zu sehen gegeben.

Die größte Autoschau der Region hat am Wochenende erneut das Bild der Innenstadt von Mayen geprägt – und sich dabei einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen. Zwei Tage lang ging es um Innovation, Design, Modellvielfalt und natürlich: Technik. Die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher für Mobilitätsthemen war vielerorts spürbar.







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