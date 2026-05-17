Unfall bei Polch Auto stößt mit Fahrradfahrer zusammen 17.05.2026, 09:38 Uhr

i Polizei (Symbolbild) Boris Roessler/dpa

Ein Autofahrer wollte überholen, doch kam ihm ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Pkw und Rad kollidierten, der Radfahrer wurde schwer verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagmorgen auf der Landesstraße 98 bei Polch ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 47 Jahre alter Autofahrer gegen 5 Uhr in der Frühe in Richtung Kehrig unterwegs, und überholte dabei einen anderen Pkw, obwohl ihm ein Radfahrer entgegen kam.







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