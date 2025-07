Die Bundespolizei in Trier sucht nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Güterzug, der sich bereits vor knapp drei Monaten in Andernach ereignet hat, nach Zeugen: Am 11. April hatte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes SL an dem unbeschrankten Bahnübergang an der Koblenzer Straße die Lichtzeichenanlage übersehen und war beim Abbiegen mit einem Güterzug zusammengestoßen.

Nach Angaben der Bundespolizei in Trier erlitt die Unfallverursacherin einen Schock, wurde aber ansonsten nicht weiter verletzt. Der Vorfall war von Zeugen beobachtet worden. Unter anderem hatten mehrere vor dem Bahnübergang wartende Verkehrsteilnehmer versucht, die Mercedes-Fahrerin durch mehrfaches Hupen zu warnen.

Dass man sich erst jetzt mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet, sei nicht ungewöhnlich, erklärte die Bundespolizei in Trier auf Anfrage der Rhein-Zeitung: Die Ermittlungsdienste hätten ihre Arbeit, in deren Verlauf bereits Zeugen befragt worden waren, abgeschlossen. Dabei habe sich herausgestellt, dass noch mehr Details zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs hilfreich wären. Seitens der Bundespolizei hofft man jetzt darauf, dass weitere Zeugen Angaben zum Verhalten der Unfallverursacherin machen können. Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter Tel. 0651/43678-0 entgegen. mko