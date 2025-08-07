Ein Auto brennt an der A48 bei Mayen. Die Insassen konnten sich laut Polizei rechtzeitig aus dem Wagen retten.

Lichterloh in Flammen stand ein Auto an der Autobahnauffahrt A48 in Richtung Mayen am Donnerstagabend. Von der Autobahn aus war eine große Rauchwolke zu sehen.

Bei dem Wagen, der komplett ausbrannte, handelt es sich um ein älteres Modell der Marke Ford. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Fahrzeug nach dem Abfahren von der A48 auf der B262 in Brand geraten, teilte die Polizeiinspektion Mayen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Insassen seien unverletzt geblieben. Einen Unfall habe es im Zusammenhang mit dem Brand nicht gegeben, so die Polizei.

Ein Auto brannte am Donnerstagabend an der Autobahnabfahrt A48 Richtung Mayen vollständig aus. Kevin Rühle.

Wegen Löscharbeiten der Feuerwehr war die B262 auf Höhe der Autobahnabfahrt zeitweise gesperrt, wodurch sich ein Stau auf der Umgehungsstraße bildete. Gegen 20.40 Uhr kümmerte sich der Abschleppdienst darum, das ausgebrannte Auto wegzutransportieren. In der Folge erholte sich der Verkehr auf den Straßen wieder.