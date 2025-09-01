Was braucht eine Gesellschaft, um zusammenzuhalten? Laut Achim Hütten, Präsident der Kunstakademie Rheinland, ist die Antwort darauf Kunst – wie sie etwa auch in der Ausstellung „Rhein Art“, die nun eröffnet wurde, zu sehen ist.

Kunst wird im Hotel Einstein am Römerpark und dem angrenzenden Innenhof nebst dem Landschafts- und Skulpturenpark auf besondere Art und Weise erlebbar. Kunst hörbar machten anlässlich der Eröffnung der Kunstschau „Rhein Art“ Sven Hagen (Violine) und Harald Meyer (Keyboard) von der Kreismusikschule MYK.

„Was braucht es in einer Gesellschaft, damit wir zusammenhalten?“ Diese Frage richtete Laudator und Präsident der Kunstakademie Rheinland, Achim Hütten, zu Beginn an die Gäste der vierten „Rhein Art“ im Einstein Hotel. Seine Antwort lautete: „Das ist die Kunst.“ Er versuche, dass auch Landrat Marko Boos ein Kunstfanatiker werde: „Er ist ein großer Liebhaber Schottlands, ein großer Liebhaber des Landkreises und des Sports und des Ehrenamts. Vielleicht konnte ich ihn mit meinen Worten, wofür wir die Kunst unabdingbar brauchen, ein bisschen davon überzeugen.“

i Auch Fred Schäfer-Schällhammer, Präsidenten der Künstler der Pellenz, wurde von Achim Hütten gelobt. Elvira Bell

Lobende Worte fand Hütten auch für Bernhard Ehl (Anne-Ehl-Stiftung) und für Fred Schäfer-Schällhammer, den Präsidenten der Künstler der Pellenz, und seine Partnerin Angela Meinhardt. „Der Fred ist von Beginn an nicht nur der Knoten, der die Kunstszene im nördlichen Rheinland-Pfalz mit seiner Schaffenskraft zusammenhält, sondern auch der Motor. Ein großes Kompliment an ihn und alle, die ihn bei der Vorbereitung der Ausstellung unterstützt haben.“ Er habe eine wunderbare Rede vorbereitet, erklärte Schirmherr Marko Boos im Anschluss. „Doch alles, was hier drin steht, hat Achim Hütten bereits gesagt. Ich möchte Ihnen danken. Ich wünsche ihnen großen Erfolg und danke an alle und auch an unsere Kreismusikschule. Es ist immer schön, euch zu sehen“, sagte der Landrat.

Ehe Künstler und Kunstfreunde sich die Werke ansahen und in einen Dialog traten, erklärte Hütten in Anlehnung an die letzte Botschaft, die der japanische Professor für Wissensmanagement Ikujiro Nonaka gesendet hatte: „Lasst uns ein Team für den Weltfrieden sein.“ Diese Worte waren auch John Lennon wichtig. Er hatte die Phrase „Lasst uns ein Team für den Weltfrieden sein“ als Interpretation seiner Friedensaktivitäten und Lieder genutzt. Und auch Fred Schäfer-Schällhammer betonte: „Die wichtigste Ausdrucksform der Kunst sei es, Frieden zu eigen zu machen.“

i Die Kunstwerke sind bis zum 31. Dezember zu sehen. Elvira Bell

Insgesamt gibt es 34 Werke von 22 Kunstschaffenden mit sehr unterschiedlichen Motiven, mit vielfältigen Darstellungen und Stilen zu sehen. Sie beleuchten verschiedene Aspekte mit überraschenden Kontrasten. Neben verschiedenen Mischtechniken sind auch digitale Aquarelle zu sehen. „Einzelne Werke werden gegebenenfalls während des Michelsmarkts der Künste ausgestellt werden. Sie werden ausgetauscht werden“, erklärt Angela Meinhart.

Zu sehen sind Werke von Tina Adloch, Elke Belusa, Artur und Monika Bozem, Norbert Hillesheim, Gabi Hoffend-Radeloff, Christine Jost, Nadja Krey, Serap Linden, Eberhard Linke, Karin Luithlen, Angela Meinhart, Christa Neuroth, Petra Röder, Manfred Rossmanith, Dolores Sauer, Fred Schäfer-Schällhammer, Antje Schlaud, Silvia Schürgers, Marek Sulewski, Beate Supinski, Annelie Wedel und Adelheid Wollinsky.