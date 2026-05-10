Er weist über mehr als 2000 Kilometer den Weg – der mehr als vier Meter hohe Pilger aus Basalt, der nahe dem Geisbüschhof bei Mayen steht. Jetzt ist die Aufenthaltsqualität auf dem Platz, der auch zwei Tische und Bänke hat, aufgewertet worden.
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Vielen Blicken bleibt er von der Hauptstraße verborgen, obwohl er ein mächtiger Wandersmann ist. Und doch ist er ein Hingucker, der entdeckt werden sollte: der Jakobspilger im Basalt der Wingertsbergwand, der sich zwischen dem Geisbüschhof und der Stadt Mayen auf mehr als vier Meter hoch erhebt.