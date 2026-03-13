Gebäude prägt das Stadtbild Ausschuss stimmt für Abriss des Andernacher Rheinhotels Martina Koch 13.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Fassade des Andernacher Rheinhotels prägt die Konrad-Adenauer-Allee. Das Gebäude wurde 1850 errichtet, der Hotelbetrieb feierte im vergangenen Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Rico Rossival

Die Fassade des Andernacher Rheinhotels erinnert an die Zeit der Rheinromantik, als der Tourismus in der Region boomte. Jetzt ging es im Planungsausschuss um den Abriss des 1850 errichteten Gebäudes. Der Investor hat Pläne für den Standort.

Die Fassade des Rheinhotels prägt das Stadtbild im Bereich der Andernacher Konrad-Adenauer-Allee. Das 1850 errichtete Gebäude erinnert an die Zeit der Rheinromantik des 19. Jahrhunderts, als das Rheintal mit seinen Felsen, Burgen und Weinbergen zum Sehnsuchtsort verklärt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen