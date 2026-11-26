Zwölf Einfamilienhäuser will ein Investor in der Kölner Straße in Andernach errichten und wandte sich mit einer entsprechenden Bauvoranfrage an die Verwaltung. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses wird das Vorhaben kontrovers diskutiert.
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Bezahlbarer Wohnraum ist in Andernach knapp. Dass ein Investor auf dem ehemaligen Firmensitz der Trasswerke Meurin in der Kölner Straße in Andernach zwölf Einfamilienhäuser errichten will, klingt dem entsprechend nach einer guten Nachricht. Dennoch entschied sich die Mehrheit im Planungsausschuss in dessen jüngster Sitzung dagegen, dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.