Nach erfolgreicher Einführung der Ganztagsschule soll die Mendiger Grundschule nun unter anderem eine neue bekommen. Unterstützt wird das Vorhaben durch VG, Land und Bund. Jörg Lempertz informiert im VG-Rat über den Stand der Dinge.
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Die Verbandsgemeinde Mendig macht Familien stark und setzt Maßstäbe in Sachen Kinderbetreuung. Neben Investitionen in die Infrastruktur in Millionenhöhe wurde zu Schuljahresbeginn das Ganztagsschulangebot in der Pfarrer-Bechtel-Grundschule in Mendig eingeführt.