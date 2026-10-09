Bildungsstandort Mendig Ausbau der Pfarrer-Bechtel-Grundschule wird gefördert Elvira Bell 09.10.2026, 12:00 Uhr

i Durch eine Förderung in Millionenhöhe soll die Pfarrer-Bechte-Grundschule um eine moderne Mensa und weitere Räumlichkeiten erweitert werden. Um den Bildungsstandort Mendig zu stärken, wurde zuvor erfolgreich ein Ganztagsschulangebot eingeführt. Fabian Schneider/VG-Verwaltung Mendig

Nach erfolgreicher Einführung der Ganztagsschule soll die Mendiger Grundschule nun unter anderem eine neue bekommen. Unterstützt wird das Vorhaben durch VG, Land und Bund. Jörg Lempertz informiert im VG-Rat über den Stand der Dinge.

Die Verbandsgemeinde Mendig macht Familien stark und setzt Maßstäbe in Sachen Kinderbetreuung. Neben Investitionen in die Infrastruktur in Millionenhöhe wurde zu Schuljahresbeginn das Ganztagsschulangebot in der Pfarrer-Bechtel-Grundschule in Mendig eingeführt.







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