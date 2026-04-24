Großprojekt in Andernach Ausbau der Breiten Straße: Im Sommer geht es los Martina Koch 24.04.2026, 14:00 Uhr

i Der erste Bauabschnitt des Ausbaus der Breiten Straße beginnt hinter dem Kreisverkehr Johannisplatz und endet vor der Einmündung in den Kurfürstendamm. Dieser Bereich wird von den dort ansässigen Dienstleistern, Einzelhändlern und Arztpraxen geprägt. Rico Rossival

10.000 Fahrzeuge sind täglich auf der Breiten Straße zwischen Johannisplatz und Wasserturm unterwegs. Dem entsprechend komplex sind die Überlegungen zu dem anstehenden Straßenausbau in diesem Bereich. Das ist im ersten Bauabschnitt geplant.

Es ist eine Operation am offenen Herzen, die die Mitarbeiter der Andernacher Stadtverwaltung derzeit planen: Mit der Breiten Straße zwischen dem Kreisverkehr Johannisplatz und dem Wasserturm wird eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Innenstadt ausgebaut, die sowohl für die Erschließung des Bahnhofs als auch des Schulzentrums von zentraler Bedeutung ist.







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