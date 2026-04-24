10.000 Fahrzeuge sind täglich auf der Breiten Straße zwischen Johannisplatz und Wasserturm unterwegs. Dem entsprechend komplex sind die Überlegungen zu dem anstehenden Straßenausbau in diesem Bereich. Das ist im ersten Bauabschnitt geplant.
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Es ist eine Operation am offenen Herzen, die die Mitarbeiter der Andernacher Stadtverwaltung derzeit planen: Mit der Breiten Straße zwischen dem Kreisverkehr Johannisplatz und dem Wasserturm wird eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Innenstadt ausgebaut, die sowohl für die Erschließung des Bahnhofs als auch des Schulzentrums von zentraler Bedeutung ist.