Neues Pilates-Studio in Mayen
Aus Leerstand wird ein Ort für Ganzkörpertraining
Die Kombination aus effektivem Ganzkörpertraining und kontrollierten Bewegungen hat Nina Fuß (rechts) und Leonie Koch so begeist
Die Kombination aus effektivem Ganzkörpertraining und kontrollierten Bewegungen hat Nina Fuß (rechts) und Leonie Koch so begeistert, dass sie Reformer Pilates auch nach Mayen bringen wollen.
Elvira Bell

Den ganzen Körper kann man auf sogenannten Reformern trainieren. Nina Fuß und Leonie Koch brennen für diese Art von Pilates. Einen Leerstand in Mayen haben sie jetzt zu ihrem eigenen Studio umfunktioniert.

Lesezeit 2 Minuten
Wo das Traditions-Schuhhaus Steinebach über Jahrzehnte das Straßenbild der Brückenstraße prägte, ist nach einer Zeit des Leerstands neues Leben eingekehrt. Mit ihrem Studio „Leonina Reformer Pilates“ schlagen Nina Fuß (29) und die fünf Jahre jüngere Leonie Koch ein neues Kapitel auf.
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