Neues Pilates-Studio in Mayen Aus Leerstand wird ein Ort für Ganzkörpertraining Elvira Bell 16.08.2026, 10:18 Uhr

i Die Kombination aus effektivem Ganzkörpertraining und kontrollierten Bewegungen hat Nina Fuß (rechts) und Leonie Koch so begeistert, dass sie Reformer Pilates auch nach Mayen bringen wollen. Elvira Bell

Den ganzen Körper kann man auf sogenannten Reformern trainieren. Nina Fuß und Leonie Koch brennen für diese Art von Pilates. Einen Leerstand in Mayen haben sie jetzt zu ihrem eigenen Studio umfunktioniert.

Wo das Traditions-Schuhhaus Steinebach über Jahrzehnte das Straßenbild der Brückenstraße prägte, ist nach einer Zeit des Leerstands neues Leben eingekehrt. Mit ihrem Studio „Leonina Reformer Pilates“ schlagen Nina Fuß (29) und die fünf Jahre jüngere Leonie Koch ein neues Kapitel auf.







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