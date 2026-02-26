Ruslana Lysiuk wollte ausharren. Sie wollte bei ihrem Mann in Kiew bleiben. Doch die wiederholten russischen Bombardements auf Wohnhäuser haben zu einem schweren Entschluss geführt. In Ettringen erzählt die junge Mutter, was sie erlebt hat.
Schon als Tschernobyl-Kind war Ruslana Lysiuk immer wieder bei Ritchie und Brigitte Hermann in Ettringen zu Gast. Das Ehepaar hatte dem Mädchen aus Kiew ein zweites Zuhause auf Zeit gegeben. Als Elfjährige besuchte Ruslana sogar für einige Monate die Hauptschule in Mayen.