Ruslana flüchtet vor dem Krieg Aus dem eisigen Kiew ins wärmende Ettringen Elvira Bell 26.02.2026, 06:00 Uhr

i Sie halten zusammen in schweren Zeiten: Einen Tag nach ihrer Ankunft in Ettringen hat sich unsere Redaktion mit Ruslana, ihren Kindern und Gastgeber Ritchie Hermann getroffen. Elvira Bell

Ruslana Lysiuk wollte ausharren. Sie wollte bei ihrem Mann in Kiew bleiben. Doch die wiederholten russischen Bombardements auf Wohnhäuser haben zu einem schweren Entschluss geführt. In Ettringen erzählt die junge Mutter, was sie erlebt hat.

Schon als Tschernobyl-Kind war Ruslana Lysiuk immer wieder bei Ritchie und Brigitte Hermann in Ettringen zu Gast. Das Ehepaar hatte dem Mädchen aus Kiew ein zweites Zuhause auf Zeit gegeben. Als Elfjährige besuchte Ruslana sogar für einige Monate die Hauptschule in Mayen.







Artikel teilen

Artikel teilen