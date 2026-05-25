Warm-up für Burgfestspiele
Auftakt an neuer Spielstätte in Mayen klingt nach mehr
Die Band "The Queen Kings" mit Frontmann Sascha Krebs beschert den Burgfestspielen Mayen an neuer Spielstätte einen Auftakt nach
Die Band "The Queen Kings" mit Frontmann Sascha Krebs beschert den Burgfestspielen Mayen an neuer Spielstätte einen Auftakt nach Maß.
Elvira Bell

Dass die Musik von Queen dazu dient, das kulturaffine Publikum in Mayen auf die Burgfestspiele einzustimmen ist nicht neu. Allerdings mussten sich Künstler und Zuhörerschaft auf eine neue Spielstätte einlassen. Wie gut hat das funktioniert? 

Lesezeit 3 Minuten
Ein neues Kapitel wurde vor dem offiziellen Start in die 38. Spielzeit aufgeschlagen! Sind die Mayener Burgfestspiele, wie es das Motto „Heimat! Los!“ vermuten lässt, ohne Heimstätte? Keineswegs! Aufgrund der Generalsanierung der Genovevaburg befinden sich die Bretter, die die Welt bedeuten, nun vor der Herz-Jesu-Kirche.

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Andernach & MayenKultur

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