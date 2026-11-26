Mehr Inklusion in Mayen Aufgepeppt werden soll das Freizeitzentrum an der Nette Thomas Brost 26.11.2026, 11:00 Uhr

i Das Freizeitzentrum in Mayen soll umgemodelt werden, auch mit Leader-Mitteln. Rico Rossival

Ein beliebter Treffpunkt für Spaziergänger, Sporttreibende und Mußesucher ist das Freizeitzentrum im Nettetal. Jetzt will die Stadt Mayen das etwas in die Jahre gekommene Gelände modernisieren. Die Fraktionen haben allerdings noch Fragen.

Das Freizeitzentrum im Nettetal ist in die Jahre gekommen. Jetzt sieht die Stadtverwaltung die Zeit gekommen, über eine Modernisierung und Renovierung nachzudenken. Außerdem soll das Gelände, wie es in der Sitzungsvorlage zum Haupt- und Finanzausschuss heißt, „zu einem inklusiven Begegnungs- und Naherholungsort weiterentwickelt werden.







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