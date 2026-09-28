TiK Theater Andernach
Aufführungen im Keller dürfen nicht mehr stattfinden
Joachim und Cornelia Praml, Ulla Bender und Detlef Stollenwerk (von links) sind traurig, dass sie in den lieb gewonnenen Räumlic
Joachim und Cornelia Praml, Ulla Bender und Detlef Stollenwerk (von links) sind traurig, dass sie in den lieb gewonnenen Räumlichkeiten keine weiteren Theateraufführungen machen dürfen.
Wolfgang Lucke

Das Ensemble des TiK in Andernach darf die jahrzehntelang genutzte Räumlichkeit in der Realschule plus St. Thomas für öffentliche Aufführungen nicht mehr nutzen. Unsere Zeitung hat bei Stadt und Kreis Mayen-Koblenz nach den Gründen gefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Das Ensemble des TiK in Andernach ist traurig. Tik steht für „Theater im Keller“ und genau da liegt das Problem. Denn die seit Jahrzehnten genutzte Räumlichkeit in der Realschule plus St. Thomas darf für öffentliche Aufführungen nicht mehr genutzt werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren