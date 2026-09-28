Das Ensemble des TiK in Andernach darf die jahrzehntelang genutzte Räumlichkeit in der Realschule plus St. Thomas für öffentliche Aufführungen nicht mehr nutzen. Unsere Zeitung hat bei Stadt und Kreis Mayen-Koblenz nach den Gründen gefragt.
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Das Ensemble des TiK in Andernach ist traurig. Tik steht für „Theater im Keller“ und genau da liegt das Problem. Denn die seit Jahrzehnten genutzte Räumlichkeit in der Realschule plus St. Thomas darf für öffentliche Aufführungen nicht mehr genutzt werden.