Polizeibeamte aus Andernach Auf Streife mit Timo Weingart und Jacob Corzilius Martin Ingenhoven 14.11.2026, 07:00 Uhr

i Während der Fahrer des Streifenwagens einen künstlichen Stau erzeugt, hält sein Beifahrer Ausschau nach dem gemeldeten Metallteil auf der Fahrbahn. Martin Ingenhoven

Einen Martinsumzug sichern, Präsenz zeigen oder gefährliche Gegenstände von der Bundesstraße entfernen: Das gehört zu den Aufgaben der Polizeikommissare Timo Weingart und Jacob Corzilius. Die beiden haben unsere Redaktion mit auf Streife genommen.

Es ist Freitagmittag. In der Polizeiinspektion am Andernacher Stadtgraben herrscht zum Schichtwechsel Hochbetrieb. Im Pausenraum verabschieden sich Beamte aus dem Frühdienst in den Feierabend – man trägt schon Zivil. Der Spätdienst übernimmt in polizeiblauer Uniform.







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