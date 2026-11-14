Einen Martinsumzug sichern, Präsenz zeigen oder gefährliche Gegenstände von der Bundesstraße entfernen: Das gehört zu den Aufgaben der Polizeikommissare Timo Weingart und Jacob Corzilius. Die beiden haben unsere Redaktion mit auf Streife genommen.
Lesezeit 4 Minuten
Es ist Freitagmittag. In der Polizeiinspektion am Andernacher Stadtgraben herrscht zum Schichtwechsel Hochbetrieb. Im Pausenraum verabschieden sich Beamte aus dem Frühdienst in den Feierabend – man trägt schon Zivil. Der Spätdienst übernimmt in polizeiblauer Uniform.