Mehr Verkehrsunfälle, mehr Verletzte – das meldet die Polizeiinspektion Andernach in ihrer Unfallstatistik für das vergangene Jahr. Vor allem die Unfälle mit E-Scootern nahmen 2025 im Vergleich zum Vorjahr zu.
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Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion (PI) Andernach, das neben der Stadt auch die Verbandsgemeinden Pellenz und Weißenthurm umfasst, gab es 2025 mehr Verkehrsunfälle als noch im Vorjahr: 2677 Mal hat es auf den Straßen gekracht, damit wurden 85 Unfälle mehr registriert, was einer Zunahme um 3,3 Prozent entspricht.