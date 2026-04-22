Polizei meldet mehr Unfälle Auf Straßen rund um Andernach hat es öfter gekracht Martina Koch 22.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Anzahl der Unfälle unter der Beteiligung von E-Scootern ist im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach im vergangenen Jahr stark angestiegen. Christoph Soeder (Symbolbild). picture alliance/dpa

Mehr Verkehrsunfälle, mehr Verletzte – das meldet die Polizeiinspektion Andernach in ihrer Unfallstatistik für das vergangene Jahr. Vor allem die Unfälle mit E-Scootern nahmen 2025 im Vergleich zum Vorjahr zu.

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion (PI) Andernach, das neben der Stadt auch die Verbandsgemeinden Pellenz und Weißenthurm umfasst, gab es 2025 mehr Verkehrsunfälle als noch im Vorjahr: 2677 Mal hat es auf den Straßen gekracht, damit wurden 85 Unfälle mehr registriert, was einer Zunahme um 3,3 Prozent entspricht.







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