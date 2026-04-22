Polizei meldet mehr Unfälle
Auf Straßen rund um Andernach hat es öfter gekracht
Die Anzahl der Unfälle unter der Beteiligung von E-Scootern ist im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach im verg
Die Anzahl der Unfälle unter der Beteiligung von E-Scootern ist im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach im vergangenen Jahr stark angestiegen.
Christoph Soeder (Symbolbild). picture alliance/dpa

Mehr Verkehrsunfälle, mehr Verletzte – das meldet die Polizeiinspektion Andernach in ihrer Unfallstatistik für das vergangene Jahr. Vor allem die Unfälle mit E-Scootern nahmen 2025 im Vergleich zum Vorjahr zu. 

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Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion (PI) Andernach, das neben der Stadt auch die Verbandsgemeinden Pellenz und Weißenthurm umfasst, gab es 2025 mehr Verkehrsunfälle als noch im Vorjahr: 2677 Mal hat es auf den Straßen gekracht, damit wurden 85 Unfälle mehr registriert, was einer Zunahme um 3,3 Prozent entspricht.

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