Steinmeier in Andernach
Auf eine Bratwurst mit dem Bundespräsidenten
Bei seinem ersten Gang durch die Andernacher Innenstadt in Begleitung von Oberbürgermeister Christian Greiner kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Passanten ins Gespräch.
Alexej Zepik

Entspannt und bürgernah gibt sich Frank-Walter Steinmeier zum Auftakt seines dreitägigen Aufenthalts in Andernach. Als erster Programmpunkt steht ein Besuch bei Einzelhändlern der Innenstadt auf dem Programm – kulinarische Kostprobe inklusive.

Lesezeit 3 Minuten
Dienstag kurz vor 10 Uhr in Andernach: Vor der Filiale des Bäckereicafés an der Ecke Bahnhofstraße/Stadtgraben sitzen einige Gäste mit Kaffee und Zigaretten an den Tischen – nichts ahnend, dass die vormittägliche Ruhe kurz darauf jäh gestört werden wird.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region