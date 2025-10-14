Steinmeier in Andernach Auf eine Bratwurst mit dem Bundespräsidenten 14.10.2025, 17:00 Uhr

i Bei seinem ersten Gang durch die Andernacher Innenstadt in Begleitung von Oberbürgermeister Christian Greiner kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Passanten ins Gespräch. Alexej Zepik

Entspannt und bürgernah gibt sich Frank-Walter Steinmeier zum Auftakt seines dreitägigen Aufenthalts in Andernach. Als erster Programmpunkt steht ein Besuch bei Einzelhändlern der Innenstadt auf dem Programm – kulinarische Kostprobe inklusive.

Dienstag kurz vor 10 Uhr in Andernach: Vor der Filiale des Bäckereicafés an der Ecke Bahnhofstraße/Stadtgraben sitzen einige Gäste mit Kaffee und Zigaretten an den Tischen – nichts ahnend, dass die vormittägliche Ruhe kurz darauf jäh gestört werden wird.







