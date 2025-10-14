Entspannt und bürgernah gibt sich Frank-Walter Steinmeier zum Auftakt seines dreitägigen Aufenthalts in Andernach. Als erster Programmpunkt steht ein Besuch bei Einzelhändlern der Innenstadt auf dem Programm – kulinarische Kostprobe inklusive.
Lesezeit 3 Minuten
Dienstag kurz vor 10 Uhr in Andernach: Vor der Filiale des Bäckereicafés an der Ecke Bahnhofstraße/Stadtgraben sitzen einige Gäste mit Kaffee und Zigaretten an den Tischen – nichts ahnend, dass die vormittägliche Ruhe kurz darauf jäh gestört werden wird.