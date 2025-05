Einmal im Jahr trifft man sich zum Kaffeeklatsch in der Mayener Brückenstraße. Diesmal steht dies unter besonderen Vorzeichen: Die Brückenstraßengemeinschaft will allen, die sich für sie interessieren, Danke sagen.

Ihren Kunden mal mit einer besonderen Aktion Danke sagen, das möchte die Mayener Brückengemeinschaft am Samstag, 10. Mai in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr. Es stellt sich die Frage: Wie und warum möchte die 30 Mitglieder zählende Brückengemeinschaft auf diesem Wege sich bedanken?

Geplant war eine solche Aktion schon länger. Nach dem Frühlingserwachen und der zweitägigen Autoschau war mit dem Samstag vor dem Muttertag ein passender Termin gefunden worden. Genau an diesem Tag laden die Geschäftsleute im Brückenviertel all diejenigen zu einem Kaffeeklatsch ein, die ihnen die Treue halten. Es sind keineswegs nur Mütter willkommen, sondern auch alle diejenigen, die „insbesondere seit den umfangreichen Sanierungsarbeiten im Wasserpförtchen und der damit einhergehenden Sperrung den Weg zu den Parkplätzen und ins Brückenviertel finden“, so heißt es. Die voraussichtlich bis Ende 2026 oder Anfang 2027 andauernde Maßnahme ist Teil der Sanierung der nordöstlichen Innenstadt im Rahmen des Förderprogramms Lebendige Zentren.

i Die beiden in Mayen lebenden Frauen aus der Ukraine sind Mütter. Sie haben, vor den Kaffeeklatsch am Samstag zu besuchen. Elvira Bell

„Danke sagen möchten wir aber auch allen sagen, die immer wieder unsere Events besuchen, unser Engagement, unsere besondere Atmosphäre und Dekorationen würdigen“, erklären Ayla Rozera und Melanie Gerhard in einem Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir freuen uns immer über das tolle Feedback unserer Besucher“, betont Rozera. Beide Geschäftsfrauen sind aus dem Brückenviertel nicht wegzudenken. Ayla Rozera ist die Vorsitzende der Brückengemeinschaft und Inhaberin von Leder Meurer. Melanie Gerhard ist gleich mit drei Modegeschäften, einem in der Marktstraße und zwei in der Brückenstraße, in der Innenstadt ansässig. Rund um ein großes mit Luftballon verziertes Herz werden am Samstag Sitzgelegenheiten aufgebaut werden. Kaffee, Kuchen und Getränke sind für alle kostenlos. Der Kuchen wird zum größten Teil selbst gebacken, einiges wird hinzugekauft. „Wir überlegen, ob wir vielleicht ein Sparschwein aufstellen für diejenigen, die einen kleinen Obolus spenden möchten“, sagt Melanie Gerhard. „Das Geld würden wir dann für kommende Veranstaltungen mit verwenden.“

Freuen würden sich die beiden über Menschen, die die Gemeinschaft mit einem Mitgliedsbeitrag (zehn Euro pro Monat) unterstützen würden. Das müssten keine Geschäftsleute, es können Privatpersonen sein, die das Engagement der rührigen Gemeinschaft zugunsten einer lebendigen Mayener Innenstadt unterstützen möchten. Hintergrund ist, dass die Mitgliederschaft von 45 auf 30 Mitglieder in den vergangenen Jahren geschrumpft ist. Begrüßen würde die Brückengemeinschaft auch die Ansiedlung von neuen Geschäften. Die beiden Frauen machen keinen Hehl daraus, dass die Sperrung es den Kunden erschwert, ins Brückenviertel zu kommen. „In Kürze werden daher in den Geschäften Flyer ausgelegt, in denen über die aktuelle Verkehrs- und Fußgängerführung durch die umfangreiche Umgestaltung des Wasserpförtchens informiert wird", unterstreicht Rozera.