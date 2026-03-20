Vor Mega-Baustelle in Mayen
Auf der Suche nach Parkplätzen
Eine Stunde kostenloses Parken – das ist in Kürze in der Burggarage am Boemundring möglich.
Eine Stunde kostenloses Parken – das ist in Kürze in der Burggarage am Boemundring möglich.
Thomas Brost

In nicht allzu ferner Zukunft soll mit dem Bau einer Hochgarage in Mayen begonnen werden. Zunächst fallen viele Parkplätze durch die Baustelle weg. Die Stadt hat in Gesprächen mit den Kaufleuten eine temporäre Lösung.

Lesezeit 3 Minuten
Wann kommt die Mega-Baustelle zwischen Hombrich und Mühlenweg? Der Bau einer Hochgarage mit Appartements hat nicht nur für Anwohner Konsequenzen. Denn es fallen mehrere Dutzend Parkplätze weg. Ohnehin gestrichen ist Parkraum direkt an der Nette, wo zurzeit das Projekt Wasserpförtchen umgesetzt wird.

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