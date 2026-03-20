In nicht allzu ferner Zukunft soll mit dem Bau einer Hochgarage in Mayen begonnen werden. Zunächst fallen viele Parkplätze durch die Baustelle weg. Die Stadt hat in Gesprächen mit den Kaufleuten eine temporäre Lösung.
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Wann kommt die Mega-Baustelle zwischen Hombrich und Mühlenweg? Der Bau einer Hochgarage mit Appartements hat nicht nur für Anwohner Konsequenzen. Denn es fallen mehrere Dutzend Parkplätze weg. Ohnehin gestrichen ist Parkraum direkt an der Nette, wo zurzeit das Projekt Wasserpförtchen umgesetzt wird.