Wie mit Hitze umgehen?
Auf der Suche nach kühlen Fleckchen in Mayen
Einer der kühlen Orte, die sich bei Extremhitze als Rückzugsmöglichkeit eignen: das Nettetal.
Einer der kühlen Orte, die sich bei Extremhitze als Rückzugsmöglichkeit eignen: das Nettetal.
Thomas Brost

Der Hitzesommer hat gezeigt: Es geht im städtischen Raum nicht ohne Rückzugsorte. Darüber hat der Mayener Stadtrat auf Antrag von CDU, Grünen, FWM und FDP diskutiert. Konkrete Maßnahmen sollen 2027 in der Kernstadt folgen.

Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Ende des Hitzesommers will man in Mayen nicht tatenlos zur Tagesordnung zurückkehren. Mit dieser Absicht haben sich die vier Fraktionen von Grünen, Freien Wählern, CDU und FDP in einem Antrag an die Verwaltung gewandt. Sie wollen prüfen lassen, ob ein kommunaler Hitzeaktionsplan aufgestellt werden kann.
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