Fünf Kunstschaffende arbeiten derzeit, anlässlich des vierten Mendiger Natursteinsymposiums an der Museumslay, an ihren Kunstwerken aus Basaltstein. Beim Steinhauerfest am Sonntag, 20. Juli, werden sie die Früchte ihrer Arbeit präsentieren.

Der oftmals als „Gold der Eifel“ bezeichnete Basaltstein ist für die Ewigkeit. Derzeit kann man der Bearbeitung des dunklen Gesteins in der Vulkanstadt an der Museumslay, fast am Ende der Brauerstraße unterhalb der Steinmetzhütte, wie zu Hochzeiten des Gewerbes nachspüren. Die Handwerkskunst auf der klingenden steinreichen Lay, die allerdings hauptberuflich von immer weniger Menschen ausgeübt wird, ist dort noch immer lebendig und allgegenwärtig.

Seit Wochenbeginn wird das urige, rund 300 Meter vom Vulkanmuseum Lava Dome entfernt liegende Freilichtmuseum, anlässlich des vierten Mendiger Natursteinsymposiums, von rhythmischen Schlägen von Hammer und Meißel, aber insbesondere auch von durchdringenden Steinsäge-, Presslufthammer und Schleifgeräuschen durchdrungen. Im Freiluft-Atelier lassen die Kunstschaffende Maria Hill (Burg/Mosel), Steinbildhauer Werner Geilen (Mendig), Steinbildhauer und Burgfestspiel-Intendant Alexander May, Bildhauer Gerd Müller, Guido Krämer und Thomas Müller (beide Ettringen) miteinander ihrer Fantasie freien Lauf, um in Anknüpfung an die Herkunft des Gesteins bemerkenswerte Neuschöpfungen zu kreieren.

i Das Werk von Thomas Müller aus Ettringen. Elvira Bell

Eins haben die Teilnehmer gemeinsam: Sie schätzen das Miteinander und schaffen unter freiem Himmel einen Raum für interessierte Betrachter. Maria Hill bringt es auf den Punkt: „Das Schöne an einem solch offenen Atelier ist, dass man viel Zeit für Besucher hat.“ Schmerzlich vermisst wird von allen Richard Frensch, der Ideengeber und Koordinator der Natursteinsymposien in Ettringen, Mayen und Mendig. Der im Frühjahr verstorbene Künstler aus Mayen war sozusagen der Motor der Veranstaltungen, wie Guido Krämer betont. Richard Frensch hat seine Impressionen mit Pinsel auf Farbe auf Leinwände gebannt und die Geschehnisse jeweils malerisch in Szene gesetzt. Zudem hatte Richard Frensch im vergangenen Jahr beim Natursteinsymposium auf der Historischen Lay in Ettringen einen Hahn aus Basaltstein geschaffen. Ebenfalls nicht dabei ist Steinmetz und Steinbildhauer Knut Hüneke. Der gebürtig aus Darmstadt stammende Künstler hatte kürzlich einen Unfall.

i Werner Geilen arbeitet an einer gewaltigen Installation. Elvira Bell

Unsere Redaktion hat den fünf Kunstschaffenden in der Vulkanstadt beim Arbeiten über die Schulter geschaut: Werner Geilen, dem die Stadt Mendig die Entstehung der Museumslay maßgeblich zu verdanken hat, arbeitet an einer gewaltigen Installation. Der Steinmetz und Bildhauer (Jahrgang 1955) setzt die Familientradition in sechster Generation fort. Von seiner Schaffenskraft und -freude zeugen vielfältige Exponate im unteren und oberen Stadtteil der Vulkanstadt. Aktuell wird von ihm ein rund 2,70 Meter hoher mächtiger Basaltlavastein mit fünf Ecken und mehreren oben aufliegenden großen Steinkugeln akribisch bearbeitet. „An einer solchen Steinkugel habe ich etwa einen Tag gearbeitet“, berichtet Geilen. Am Wochenende soll sein Kunstwerk mit einem weiteren, ebenfalls sehr großen Stein komplettiert werden. „Das wird ein schwieriger Akt.“ Die mächtige Säule soll den Namen „Balance“ tragen. Der Stein stammt aus „meinem ehemaligen Steinbruch. Den habe ich selber gebrochen“.

i Guido Krämer steht auf Nachhaltigkeit. Elvira Bell

Steinmetz- und Steinbildhauermeister Guido Krämer (Jahrgang 1970) haucht, bereits wie im vergangenen Jahr, einem alten Grabstein neues Leben ein. Aus ihm soll eine geometrische Skulptur mit drei ineinanderführenden dreieckigen Körpern werden. Das Werk trägt den Namen „Dreiklang.“ Krämer meint: „Ich finde alte Grabmale zu schade, um sie wegzuwerfen. Der Basalt ist noch völlig in Ordnung. So kann man nachhaltig arbeiten. Thomas Müller (Jahrgang 1969) möchte seinem Exponat ein Wasserspiel einhauchen und Gerd Müller vollendet eine Schildkröte, die er vor zehn Jahren begonnen hat.

i Maria Hill arbeitet an einer Figur und einer Taube. Elvira Bell

Von besonderem Interesse sind die Steine, die die Künstlerin Maria Hill zusammen mit Alexander May auf der Museumslay bearbeitet. Sie setzen ihre Ende Mai dieses Jahres im Garten des Godalminghaus in Mayen begonnene Arbeit fort. Die beiden Kunstschaffenden arbeiten an Einzelteilen, die zusammen mit weiteren Exponaten in der Eifelstadt im Rahmen der Festspiel-Lapidea zu einer zweieinhalb Meter hohen Pyramide zusammengefügt werden. „Mein Fragment zeigt eine Figur, die eine Taube sozusagen in die Luft entlässt“, berichtet Maria Hill. „Es ist ein Bild der Hoffnung. Wir erleben ja gerade an allen Ecken und Enden, dass das Miteinander droht auseinanderzubrechen, und gerade an den vielen Kriegsschauplätzen kann man sehen, dass es kein Miteinander, sondern ein gegeneinander ist“, erklärt Maria Hill. „Wir Menschen sind diejenigen, die das aushalten müssen, was unter wenigen Menschen für alle ausgehandelt beziehungsweise nicht mehr ausgehandelt wird. Uns bleibt die Hoffnung.“

i Alexander May bearbeitet einen Sandstein. Elvira Bell

An zwei Theatermasken, einer weinenden und einer lachenden, arbeitet Alexander May. „Ich nutze die Zeit hier in Mendig, um an der Figur weiterzumachen.“ Für Alexander May ist es das dritte Natursteinsymposium, allerdings das erste in Mendig. „Es ist schön, hier zu sein. Ich profitiere ganz viel von dem Können der anderen. Dieses Mal lerne ich, wie man ein Gesicht gestaltet.“

i Gerd Müller arbeitet an einer Schildkröte. Elvira Bell

Ebenso wie Alexander May und Maria Hill sind auch Werner Geilen, Guido Krämer und Thomas Müller Akteure der Festspiel-Lapidea. Gemeinsam lassen sie noch bis zum 16. August, im Rahmen des öffentlichen Bildhauerateliers in Mayen am Fuße der Genovevaburg, gemeinsam ein außergewöhnliches Kunstwerk entstehen. Öffentlich präsentiert wird es bei der Abschiedsgala der Burgfestspiele.

Das imposante Gemeinschaftswerk soll die diesjährige Festspielsaison überdauern und passend zu der Mayener Steinhauertradition am Wasserpförtchen weiterhin zu bewundern sein. Wichtig ist allen Teilnehmern bei ihrem Tun auch auf den aussterbenden Beruf der Steinmetze aufmerksam zu machen. „Früher waren hier rund um Mendig 2000 Steinarbeiter und -metze tätig. Heute sind es nur noch wenige, die tatsächlich noch am und mit dem Stein arbeiten“, betonen Werner Geilen und Gerd Müller.

Im Rahmen des am Sonntag, 20. Juli, auf der Museumslay in Mendig stattfindenden Steinhauerfests werden die Früchte der künstlerischen Arbeit präsentiert. Nachmittags stellen die Künstler und Bilder ihre Exponate persönlich vor. Zudem wird es ein Programmangebot für Kinder geben. Der Eintritt ist frei. ef