Bildhauer-Symposium
Auf der Ettringer Lay erwachen Steine zum Leben
Bildhauerin Astrid Schumacher aus Bonn ist zum ersten Mal in Ettringen dabei.
Bildhauerin Astrid Schumacher aus Bonn ist zum ersten Mal in Ettringen dabei.
Elvira Bell

Vor den Toren von Ettringen formen beim traditionellen Steinbildhauer-Symposium des Steinmetzvereins neun Teilnehmende Kunst aus großen Steinblöcken. Unsere Redaktion hat sich auf der „klingenden Lay“ umgesehen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Luft im ehemaligen Steinbruchrevier unweit der L82 ist von rhythmischen Schlägen von Hammer auf Meißel auf Stein, aber auch vom scharfen Kreischen der Sägen erfüllt. Fliegende Steinsplitter, feiner Staub in der Luft und volle Konzentration auf das entstehende Kunstwerk prägen das temporäre Freiluft-Atelier.
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