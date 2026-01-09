Musste Auto ausweichen Auf der B256 bei Kretz ist ein Bus umgekippt 09.01.2026, 08:28 Uhr

i Auf der B256 bei Kretz ist ein Bus umgekippt. Stefan Puchner/dpa. dpa

Auf der B256 bei Kretz ist ein Bus in den Graben geraten und umgekippt. Er hatte zuvor einem anderen Fahrzeug ausweichen müssen, teilte die Polizei mit.

Bei Kretz läuft derzeit ein größerer Einsatz mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Auf der B256 hatte ein Bus einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen müssen, teilte die Polizei mit. Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus.







