Das Maifeld investiert weiter in die Elektromobilität: Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte ist seit 2022 von zehn auf 85 gestiegen. Der Ausbau fällt in eine Phase, in der staatliche Kaufprämien E-Autos wieder attraktiver machen.
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Die Zahl der öffentlichen Lademöglichkeiten für Elektroautos ist auf dem Maifeld in den vergangenen vier Jahren deutlich gestiegen. Während Autofahrer im Jahr 2022 lediglich zehn öffentliche Ladepunkte nutzen konnten, stehen heute 85 Ladepunkte in der Verbandsgemeinde zur Verfügung.