Infrastruktur wächst rasant
Auf dem Maifeld gibt es 85 Ladepunkte für E-Autos
Wie hier in Münstermaifeld gibt es inzwischen zahlreiche öffentliche Ladepunkte für E-Autos in der Verbandsgemeinde Maifeld.
Wie hier in Münstermaifeld gibt es inzwischen zahlreiche öffentliche Ladepunkte für E-Autos in der Verbandsgemeinde Maifeld.
Birgit Pielen

Das Maifeld investiert weiter in die Elektromobilität: Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte ist seit 2022 von zehn auf 85 gestiegen. Der Ausbau fällt in eine Phase, in der staatliche Kaufprämien E-Autos wieder attraktiver machen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Zahl der öffentlichen Lademöglichkeiten für Elektroautos ist auf dem Maifeld in den vergangenen vier Jahren deutlich gestiegen. Während Autofahrer im Jahr 2022 lediglich zehn öffentliche Ladepunkte nutzen konnten, stehen heute 85 Ladepunkte in der Verbandsgemeinde zur Verfügung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenVerkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren