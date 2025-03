Im Zuge des klimafreundlichen Mobilitätskonzepts sollte in der Andernacher Kernstadt möglichst in zusammenhängenden Bereichen Tempo 30 angeordnet werden, um die Verkehrssituation für Radfahrer und Fußgänger sicherer zu machen. Einen Flickenteppich aus unterschiedlichen Temporegelungen wollte man vermeiden. Auf vielen Routen durch die Kernstadt ist das auch geglückt, nicht so allerdings auf dem Kirchberg: Auf einem 1200 Meter langen Teilstück wird künftig wieder Tempo 50 gelten.

Diesem Beschluss, den der Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich fasste, ist ein zähes Ringen um die vor knapp drei Jahren beschlossene Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 in dem Bereich vorausgegangen. Die CDU hatte die Einführung des Tempolimits auf dem Kirchberg bereits in den Beratungen über ein Gesamtkonzept für Tempo 30 in der Kernstadt scharf kritisiert. Es handele sich beim Kirchberg um eine der Haupteinfahrtsstraßen in Richtung Innenstadt, argumentierten die Christdemokraten damals. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Anordnung von Tempo 30 seien in diesem Bereich nicht gegeben.

Im Frühjahr 2023 beantragte die CDU-Fraktion daher, die Tempo-30-Regelungen im Gebiet der Kernstadt einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen. Die Überprüfung des Sachverhalts durch die Andernacher Kanzlei Kerkmann Saame Jeromin ergab schließlich, dass die Anordnung von Tempo 30 auf dem gesamten Kirchberg nicht mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar ist. Bereits im Januar erging daher der Vorschlag, die Tempo-30-Zone auf dem Kirchberg ersatzlos zu streichen. Begründen ließe sich eine solche Geschwindigkeitsbeschränkung lediglich für den Rennweg im Bereich der Kita Löwenzahn sowie die Bismarckstraße bis kurz hinter dem Zebrastreifen im unteren Bereich des Kirchbergs.

Zu einem Beschluss konnten sich die Ausschussmitglieder im Januar allerdings nicht durchringen, stattdessen einigte man sich darauf, das Fachbüro R+T Verkehrsplanung, das das klimafreundliche Mobilitätskonzept damals erarbeitet hatte, um Vorschläge für mögliche Alternativen zu bitten. Doch auch diese Vorschläge hielten einer juristischen Prüfung nicht stand.

„Es ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn man auf 1200 Metern Tempo 30 fährt.“

Jens Groh (SPD)

Als Alternative zur Rückkehr zu Tempo 50 auf dem Kirchberg könne man die Tempo-30-Zone in diesem Bereich beibehalten, dann müsste aber auf der gesamten Strecke an den Einmündungen eine Rechts-vor-links-Regelung gelten, führte Ordnungsamtsleiter Jörg Thönnes in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses aus. Sprich: Der Kirchberg wäre dann keine Vorfahrtsstraße mehr. „Das halten wir für problematisch“, erklärte Thönnes. Man sehe darin ein hohes Gefahrenpotenzial für den fließenden Verkehr.

Die SPD plädierte dafür, die bisherige Verkehrsregelung beizubehalten: „Es ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn man auf 1200 Metern Tempo 30 fährt“, sagte Jens Groh für seine Fraktion. Wenn der Verkehr in den vergangenen Jahren auf dem Kirchberg stockte, habe das schließlich weniger an Tempo 30 als an verschiedenen Baustellen gelegen, die es in diesem Zeitraum gab.

„Die jetzige Regelung ist rechtswidrig. So kann man es auf keinen Fall lassen.“

Bürgermeister Claus Peitz (CDU)

Diesem Ansinnen erteilte Bürgermeister Claus Peitz (CDU) allerdings eine Absage: „Die jetzige Regelung ist rechtswidrig. So kann man es auf keinen Fall lassen.“ Überlegungen, lediglich an besonders unübersichtlichen Einmündungen die Rechts-vor-links-Regelung aufzuheben, fanden bei der Mehrheit im Ausschuss keinen Anklang: „Das sollte eine durchgängige Regelung sein“, sagte Timur Külahcioglu (FWG) und drängte auf eine Beschlussfassung: „Es ist wichtig, dass wir das Thema zu Ende bringen. Wir machen uns sonst lächerlich.“

Schließlich stimmte eine Mehrheit für eine Tempo-30-Regelung vom SHD-Kreisel bis zum Einsteinhof sowie in der Bismarkstraße bis zum Zebrastreifen am unteren Kirchberg. Dazwischen darf wieder Tempo 50 gefahren werden. Wenn auf dem Kirchberg einmal ein Straßenausbau ansteht, werde man über geeignete bauliche Veränderungen sprechen, um die Sicherheit für Radfahrer in diesem Bereich zu erhöhen, versprach Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG).